- Gest admirabil de recunostinta. Filosoful si eseistul roman Mihai Sora va beneficia de un abonament pe viata pentru toate zborurile companiei TAROM, dupa ce s-a plans ca nu se poate inregistra pe site-ul companiei.

- Florin Piersic nu poate sa-și revina din șoc, dupa aflarea dureroasei vești ca marea actrița Ilinca Tomoroveanu a murit. Ilinca Tomoroveanu a incetat din viața joi seara, la varsta de 77 de ani, in urma unor probleme grave de sanatate. Florin Piersic a avut o relație extraordinara cu aceasta, dar și…

- Generalul in rezerva Ion Gioni Popescu, adjunct pentru logistica al multor directori SRI dupa 1989, a murit joi, la varsta de 71 de ani. Anuntul a fost facut de jurnalistul Radu Tudor.La data de 31 martie 2005, generalul cu patru stele Ion Theodor Popescu a fost eliberat din functia de adjunct al directorului…

- Dana Savuica a anunțat ce se va intampla in locul din fața Casei de Moda Venus in ziua in care regretata creatoare de moda Zina Dumitrescu urmeaza sa fie incinerata. "Pentru cei ce doresc sa aprinda o lumanare, sa aduca o floare sau un gand bun care sa o calauzeasca pe doamna Zina pe ultimul drum, locul…

- Mihai Tudose a facut un infarct extins. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații, cu puțin timp in urma, la Antena 3. Sorina Pintea a explicat ca starea fostului premier este acum stabila, insa a fost nevoie ca medicii de la Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu"…

- Regizorul si pedagogul Radu Penciulescu, primul director al Teatrului Mic, a murit la Stockholm, la varsta de 88 de ani. Anuntul a fost facut vineri seara de Institutul Cultural Roman pe Facebook.

- Copii si batrani de 80 de ani vor face Kangoo Jumps sambata la evenimentul caritabil organizat de Kinga Sebestyen In premiera, in data de 16 martie, vor face impreuna Kangoo Jumps peste o mie de oameni cu varsta cuprinsa intre 7 si 80 de ani. Acestia vor purta ghete rebound si vor urma coregrafia ,…

- Zece ani s-a zbatut un tanar romano-moldovean sa-și gaseasca un drum in viața, departe de țara. Cand parea ca reușise, a fost gast mort, in condiții suspecte Spune-mi ceva despre tata. La sfarșit, se aud doar lopețile groparilor, rascolind pamantul galbui, amestecat cu zapada. “Mi se pare ca au facut-o…