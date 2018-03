Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a decis sa treaca termocentralele de pe gaze naturale pe pacura si sa inchida scolile in incercarea de a face economii la gaze naturale, dupa ce grupul rus Gazprom a refuzat sa reia livrarile spre Ucraina, a anuntat vineri ministrul ucrainean al Energiei, Ihor Nasalyk Deficitul in…

- Uniunea Europeana ar dori ca proiecte importante sau chiar crize sa poate fi rezolvate mai rapid. Astfel UE are in vedere posibilitatea luarii deciziilor de politica externa prin votul majoritatii statelor membre, in locul unanimitatii necesare in prezent, a declarat miercuri ministrul german…

- In aceste conditii, „existenta unor arme nucleare tactice ale SUA gata de utilizare in Europa nu reprezinta doar o relicva a razboiului rece, ci si o pozitie foarte agresiva", a insistat Serghei Lavrov, vorbind la o conferinta privind dezarmarea la Geneva. Ministrul rus a acuzat SUA ca au…

- Macedonia iși schimba denumirea pentru ca aderarea țarii la Uniunea Europeana și NATO sa se faca mai ușor. Motivul din spatele deciziei ține de conflictul pe care țara il are cu Grecia. Oficialii de la Skopje au ales patru variante pentru noua denumire. Guvernul de la Atena vede actualul nume ca pe…

- Exista o explicatie pentru aparitia Bestiei din Est sau Expresului Siberian, denumiri populare ale valului de frig care a inghetat Europa saptamana aceasta. Si explicatia nu este la fel de haioasa cum sunt poreclele fenomenului. Dupa ce in Moscova s-a inregistrat ninsoarea secolului care a paralizat…

- Valul de frig provenind din Siberia botezat de britanici "Bestia din Est", "Ursul din Siberia" in Olanda, "tunul de zapada" in Suedia sau "Moscova-Paris" in Franta - a facut noi victime, scrie jurnalul.ro.

- Un front de aer polar a adus ger si viscol in cea mai mare parte din Europa, a cauzat cel putin zece decese in ultimele trei zile si a perturbat grav traficul aerian, rutier si feroviar. Poreclit "Bestia din Est" de tabloidele britanice, frontul de aer polar originar din Siberia a provocat temperaturi…

- Clujul, tot mai atractiv pentru turistii straini. Crestere de 35% in 2017 Clujul devine incet, incet un pol de atractie mondial, fiind vizitat an de an de tot mai multi turisti. Cu 35% a crescut numarul turistilor straini in 2017, conform datelor Directiei Judetene de Statistica. În perioada…

- Un front de aer polar a adus ger si viscol in cea mai mare parte din Europa, a cauzat cel putin zece decese in ultimele trei zile si a perturbat grav traficul aerian, rutier si feroviar, informeaza site-ul postului France 24. Poreclit "Bestia din Est" de tabloidele britanice, frontul de…

- Cel putin 30 de persoane au murit in urma cutremurului cu magnitudinea de 7,5 grade pe scara Richter care a avut loc luni in Papua Noua Guinee, iar compania ExxonMobil a anuntat inchiderea uzinei de lichefiere a gazelor naturale, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Valul de aer polar insotit de ninsori va continua sa afecteze Romania pana vineri dimineata, atrag atentia meteorologii. Incepand de sambata insa temperaturile vor incepe sa creasca simtitor, ajungand saptamana viitoare si la maxime de 12 grade.

- Valul de are polar anunțat in urmatoarea perioada a determinat o creștere cu pana la 50% la gazele naturale pe cele mai mari piețe din Europa și au scos la iveala opțiunile reduse de furnizare in regiune și stocurile reduse.

- Preturile in cele mai mari piete de gaze naturale din Europa au urcat cu 50% saptamana aceasta, inainte ca un val de aer polar sa testeze optiunile reduse de furnizare ale regiunii si sa majoreze probabil preturile, in urma scaderii stocurilor, scrie ECONOMICA.NET, citand Reuters.Citeste si:…

- Uniunea Europeana ar trebui sa majoreze taxele pe combustibilii fosili pentru a putea sa isi atinga obiectivele in domeniul combaterii incalzirii climei si totodata pentru a acoperi golul bugetar provocat de iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, au apreciat mai multi fosti oficiali europeni intr-o…

- Turcia nu a emis inca autorizatia de care grupul rus Gazprom are nevoie pentru a putea incepe sa construiasca sectiunea terestra a gazoductului TurkStream, ceea ce provoaca ingrijorari ca acest proiect de importanta strategica ar putea sa sufere intarzieri, au declarat pentru Reuters mai multe surse…

- Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) a anuntat joi ca inmatricularile de autoturisme noi in Europa au crescut de doua ori mai rapid in luna ianuarie 2018 decat pe ansamblul anului 2017, cel mai puternic ritm de crestere fiind inregistrat in Romania, informeaza Reuters. Un numar de…

- Comisia Europeana a dat, miercuri, publicitatii o serie de propuneri cu privire la urmatorul buget al Uniunii Europene, care includ taieri de fonduri in anumite domenii si noi surse de venituri care sa acopere golul aparut in urma Brexit-ului, adaugand ca fondurile de la UE ar trebui conditionate de…

- Investitiile in energia eoliana din Uniunea Europeana au ajuns la cel mai scazat nivel din ultimii trei ani. Cheltuielile pentru noi capacitati de productie de energie eoliana in Europa au scazut cu o cincime in 2017, potrivit asociatiei de profil WindEurope, ceea ce inseamna ca sectorul reduce costurile…

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom. Administraţia Trump şi-a…

- Ascendis, companie de training si consultanta in domeniul dezvoltarii organizationale, a intrat pe segmentul studiilor de piata dedicate zonei de HR, printr-un parteneriat cu Ipsos Interactive Services (IIS), si isi propune sa ajunga in acest an la vanzari de 300.000 de euro pe aceasta nisa, pe…

- Dubai si-a mentinut in 2017 titlul de cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasagerii internationali, desi ritmul de crestere al traficului de pasageri a fost cel mai lent din ultimii noua ani. Traficul anual a crescut cu 5,5% anul trecut, la 88,2 milioane de pasageri, fata de 83,6 milioane…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania solicita Guvernului eliminarea supraaccizei la carburanti, atragand atentia asupra faptului ca firmele de transport rutier vor fi nevoite sa creasca tarifele de transport marfa, cu 20%, cu efecte directe si imediate asupra preturilor la raft…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR), unul dintre patronatele transportatorilor, a anuntat joi ca cere Guvernului sa elimine supraacciza la carburanti in lipsa unei scheme de rambursare a supraaccizei catre transportatori, in caz contrar firmele de transport fiind nevoite…

- Cota de piata a Gazprom pe piata europeana a gazelor, unde genereaza majoritatea veniturilor sale, a crescut anul trecut la nivelul record de peste 35%, de la aproximativ 33% in 2016, a afirmat marti presedintele companiei ruse, Viktor Zubkov, la o conferinta pe teme energetice care se desfasoara la…

- Viitorul guvern al Germaniei trebuie sa respecte angajamentul de a creste cheltuielile pentru aparare pana la 2% din PIB, a declarat luni, la Wiesbaden, secretarul armatei americane, Mark Esper, citat de Reuters. In timpul unei vizite a contingentului american din garnizoana de langa Frankfurt, el…

- Gigantii Orange si Deutsche Telekom au discutat anul trecut posibilitatea de a forma un colos franco-german care sa domine industria mult prea fragmentata a comunicatiilor din Europa si care saa-i permita noii entitati sa concureze mai bine cu rivalii de pe alte continente, insa negocierile s-au…

- Facebook a anunțat ca investigheaza propaganda serviciilor secrete ruse in cadrul campaniei pentru referendumul pentru Brexit, derulat in Marea Britanie in vara anului 2016, scrie Reuters . Mai mulți parlamentari britanici s-au plans ca Facebook face foarte puține in vederea cercetarii dovezilor care…

- Romania a importat, in perioada ianuarie - noiembrie 2017, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 707.900 tone echivalent petrol (tep), cu 18,2% (157.900 tep) mai putin fata de perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Productia…

- Dolarul american a inregistrat miercuri o scadere puternica in raport cu celelalte valute, dupa ce agentia de presa Bloomberg a publicat un articol conform caruia China ar putea sa inceteze sa mai achizitioneze obligatiuni americane, informeaza Reuters. Citand surse din apropierea acestui…

- Samsung intra in industria auto și vrea sa fie furnizor de componente. Gigantul coreean lanseaza o platforma pentru mașinile care se conduc singure și spera sa vanda constructorilor componente pentru sistemele autonome și soluții de infotainment, scrie Reuters . Samsung Electronics a dezvaluit la CES…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul a aprobat noul nivel al sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale, astfel ca valoarea medie a facturii lunare de gaze naturale, pentru consumatorii casnici, va creste cu 4,8 lei, la un consum de 700 Kwh/luna. Cresterea…

- Arabia Saudita a majorat cu 127% pretul benzinei la pompa, o initiativa destinata cresterii veniturilor la buget si reducerii dependentei celui mai mare exportator mondial de petrol de veniturile din petrol, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Incepand de luni, pretul unui litru de benzina cu…

- Rafalele violente de vant care au afectat miercuri mai multe tari din Europa au provocat moartea unei persoane, deraierea unui tren, au perturbat traficul aerian si au intrerupt furnizarea alimentarii cu energie electrica la mii de locuinte, informeaza Reuters si AFP. In Elvetia, furtuna…

- Rusia a inregistrat anul trecut cea mai mare productia de gaze naturale din istorie, pe fondul cresterii livrarilor in Europa si China dar si planurilor privind cresterea vanzarilor de gaze naturale lichefiate, informeaza Bloomberg. In paralel, productia de petrol a ...

- Ouale s-au ieftinit cu 2% la poarta fermei, in a doua saptamana din decembrie, dupa ce, incepand din august, s-au scumpit constant pe fondul contaminarii cu Fipronil in Europa, care a dus la o ...

- Toate magistralele hub-ului de gaze detinut de OMV la Baumgarten au fost repuse in functiune inainte de miezul noptii, dupa explozia de marti, care a dus la inchiderea facilitatii, a anuntat Harald Stindl, unul dintre sefii companiei Gas Connect Austria, care gestioneaza acest terminal de gaze, transmite…

- O explozie survenita marti dimineata la un terminal de gaz din Baumgarten, in estul Austriei, s-a soldat cu un mort si ranirea mai multor persoane. Subsidiara care se ocupa de exportul gazelor naturale de la Gazprom a precizat marti ca lucreaza la redirectionarea fluxului de gaze, afectat de explozia…

- Pretul gazelor naturale in Marea Britanie a urcat marti, dupa ce explozia de la o centrala pe gaz a companiei OMV din Austria a amenintat sa reduca fluxul, pe o piata afectata deja de vremea nefavorabila, transmit Bloomberg si Reuters.Marti, la bursa ICE Futures Europe din Londra, pretul gazelor…

- Guvernul japonez intentioneaza sa coopereze cu China in cadrul initiativei Beijingului 'O centura, un drum', destinata crearii unui nou Drum al Matasii, prin oferirea de sprijin financiare pentru parteneriatele public-privat, in conditiile in care autoritatile de la Tokyo vor sa imbunatateasca relatiile…

- Pretul gazelor naturale tranzactionate angro la Bursa Romana de Marfuri tot creste, iar primele tranzactii pentru consumul lunii ianuarie au trecut de pragul de 100 de lei/MWh. Pretul mediu ponderat al gazelor naturale tranzactionate la Bursa Romana de Marfuri (BRM), cea mai lichida platforma de vanzare…

- Ungaria continua sa se opuna cu fermitate imigrației ilegale, iar Uniunea Europeana ar trebui sa-și canalizeze eforturile in direcția apararii granițelor sale externe, a declarat luni ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, comentand o propunere de compromis a Estoniei cu privire la reforma…