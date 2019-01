Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea de luni spre marti a fost cea mai rece din aceasta iarna, in unele regiuni, anunta reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie, precizand ca temperatura cea mai scazuta a fost inregistrata la Targu Lapus, de minus 22 de grade Celsius.

- De Craciun și de Revelion, am avut temperaturi peste medie. A fost atat de cald, incat parea ca mai este puțin și se instaleaza o primavara timpurie. Insa, lucrurile urmeaza sa se schimbe in urmatoarele zile, anunța meteorologii.

- Deocamdata, ANM nu a emis nicio atenționare meteo de vreme rea. Avem in vigoare o informare fara cod, ce-și va pierde valabilitatea marți, la ora 12, in care se specifica faptul ca vom mai avea parte de precipitații.

- Romania a castigat Grupa D la Campionatul European din Franta, dupa o seara absolut superba in fata Norvegiei. Tricolorele s-au impus cu 31-23 in fata campioanei Europei, la capatul unui meci care va ramane in istoria handbalului din Romania. Norvegia a fost invinsa din nou...

- Meteorologii vin cu ultimele vești despre vremea din Romania. Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza pentru urmatoarele patru saptamani. Se anunța temperaturi sub media normala a perioadei, dar și ninsori, care vor debuta chiar maine.

- Gerul a facut noaptea trecuta doua victime. Un barbat a fost gasit mort in parcul din Sfantul Gheorghe, iar altul a fost luat de ambulanta in soc hipotermic. Au fost minus 5 grade in oras si chiar minus 10 grade la Miercurea Ciuc, iar temperatura a scazut in 24 de ore cu peste 20 de grade.

- Vremea din România se va afla, în urmatoarea luna si jumatate, în zona de confluenta a doi factori climatologici, respectiv furtunile din Oceanul Atlantic si Marea Mediterana, ce aduc valori termice mai ridicate si umezeala, si o masa de aer

- Vremea in Bucuresti 24 octombrie 2018. Meteorologii anunta pentru miercuri temperaturi scazute atat pe timpul zilei, cat si pe timpul noptii. Capitala se va confrunta cu vant puternic insotit de innorari. Afla prognoza meteo pentru 24 octombrie.