- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, marti, atentionari de calatorie pentru mai multe țari din Europa precum Polonia, Ucraina si Ungaria, Suedia și Franța, pe fondul vremii nefavorabile . Valul de ger siberian care a lovit continentul european a facut victime in mai multe țari și se așteapta…

- "Inca suntem in aeroport de ieri de la ora 3. Incercam sa mergem sa ne cazam, incercam sa ne intoarcem in Roma. Acum suntem in aeroport, asteptam sa primim bani de acasa. Ne intoarcem in Roma sa ne cazam si stam pana pe 2 cand ne-au dat o alternativa de bilet. Nu mi-au oferit niciun ajutor. Sunt…

- Solicitantul uzbek de azil care a revendicat atentatul cu camion soldat cu 5 morti in aprilie 2017 in Stockholm a declarat marti in fata Curtii, in a treia zi a procesului sau pentru terorism, ca a vrut sa razbune interventia Suediei impotriva "califatului", ucigand "infideli", scrie AFP.

- Serviciile secrete ale SUA au avertizat ferm cetatenii americani sa nu cumpere smartphone-uri produse de companiile chineze Huawei sau ZTE, intrucat acestea ar putea fi folosite ca instrumente pentru spionaj, relateaza editia online a postului CNN. Responsabili din CIA, NSA, FBI si Agentia…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa se deplaseze in Republica Moldova ca Serviciul Hidrometeorologic de Stat local a emis un avertisment de cod galben de precipitatii puternice sub forma de ninsori si lapovita, valabil pentru zilele de 15…

- Stockholm: A inceput procesul unui solicitant de azil de origine uzbeca, care a marturisit faptul ca a vrut sa lichideze “necredincioși" intr-un atac terorist care a avut loc la Stockholm in luna aprilie a anului 2017, atac in care au fost ucise cinci persoane.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Maldive ca, din cauza escaladarii situației politice, autoritațile locale au decretat stare de urgența , pentru 15 zile, cu efecte precum limitarea anumitor drepturi și servicii,…

- Beijingul a confirmat arestarea lui Gui Minhai, un disident din Hong Kong care detine cetatenia suedeza, a declarat un reprezentant al MAE chinez, care a criticat si afirmatiile oficialilor din Suedia in legatura cu acest caz, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Proprietarul grupului Hennes & Mauritz AB (H&M), Stefan Persson si familia, ar putea sa isi majoreze controlul asupra celui de-al doilea retailer mondial de imbracaminte printr-o oferta ce permite investitorilor sa-si converteasca dividendele in actiuni, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres.…

- Retailerul suedez Hennes&Mauritz isi incetineste expansiunea brick and mortar dupa ce vanzarile companiei au fost afectate anul trecut. Retailerul va inchide 170 de magazine la nivel global si anunta lansarea celui de-al noualea brand, de tip outlet, Afound, scrie Retail Detail. Planurile…

- Igor Dodon este indignat ca mai multe primarii din Republica Moldova au votat o declaratie simbolica de unire cu Romania, iar autoritatile nu intreprind nimic pentru a contracara aceste actiuni pe care seful statului le califica drept neconstitutionale. Presedintele a subliniat ca a sesizat Procuratura…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Regatului Suediei ca, in conformitate cu datele prezentate de Institutul Meteorologic și Hidrologic local, pentru regiunile Gavleborg și Vasternorrland a fost emis cod…

- Cea de-a doua zi din turneul regal in Suedia a fost una plina pentru Ducele și Ducesa de Cambridge. Regalitațile britanice au participat la mai multe activitați pe parcursul zilei, alaturi de Prințesa Victoria a Suediei și Prințul Daniel, iar seara s-a incheiat cu un alt dineu regal. Kate a purtat…

- Ambasada Romaniei in Republica Moldova anunța ca, incepand de luni, 5 februarie 2018, toate serviciile consulare la Secția Consulara a Ambasadei Romaniei la Chișinau se vor presta doar pe baza de programare prealabila.

- Timp de patru zile, Ducii de Cambridge vor fi intr-un turneu regal in Suedia și Norvegia. In prima zi a acestei vizite, Kate și William au poposit la reședința regalitaților suedeze, cu care au servit pranzul, și alaturi de care au participat, pe seara, la o gala glamour. foto: Getty Images Ducele &…

- Procurori suedezi au inculpat marti un barbat pentru terorism, tentativa de terorism si amenintare la adresa altor persoane in legatura cu atacul comis cu un camion furat in aprilie 2017 in centrul orasului Stockholm in care au fost ucise cinci persoane, informeaza dpa. Rakhmat Akilov,…

- Istoricul Neagu Djuvara a trecut la cele veșnice, joi, la varsta de 101 ani, transmite site-ul stiri.tvr.ro. Se pare ca acesta ar fi murit la spital. Neagu Djuvara (n. 18/31 august 1916, București, Romania – d. 25 ianuarie 2018[1]) a fost un istoric, diplomat, filozof, jurnalist și romancier roman.…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, pe fondul inrautatirii generale a conditiilor meteo, pentru data de 25 ianuarie 2018 s-a suspendat circulatia vapoarelor din porturile Pireu, Lavrio si Rafina. Totodata,…

- Suedia isi instruieste populatia cum sa reactioneze in caz de raboi. Tara pregaste o brosura care include informatii despre cum ar trebui sa reactioneye oamenii in cazul unui conflict armat, in contextul ingrijorarilor legate de amenintarea rusa, relateaza The Telegraph. Brosura va fi trimisa la cele…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca fermierii din județul Karditsa au anunțat organizarea unei blocade cu tractoare și alte mașini agricole, la data de 22 ianuarie 2018, pe E65 - noua autostrada din Grecia…

- Azi 18.01.2018, incepand cu ora 09:00, din cauza viscolului puternic ce reduce vizibilitatea spre zero, se inchide circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 22A intre Harsova si Ciucurova. Potrivit CNAIR, participantii la trafic sunt rugati sa adapteze viteza conditiilor meteo…

- Guvernul de la Stockholm va relua dupa 30 de ani elaborarea și distribuirea manualelor despre modul in care cetațenii din Suedia ar trebui sa acționeze in eventualitatea unui razboi. Statul nordic a inceput sa faca acest lucru in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial.

- Guvernul suedez va incepe anul acesta sa trimita din nou cetatenilor sai un manual despre cum ar trebui sa actioneze in cazul unui conflict armat, la trei decenii dupa ultima publicare a unui asemenea ghid, ce a inceput sa fie difuzat in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, informeaza luni agentia…

- Potrivit reprezentantilor Primariei Mioveni, 2139 de contribuabili si-au achitat impozitele și taxele acestui an, la ghișeele Primariei. Dintre ei, 1995 au fost persoane fizice, 114 persoane juridice si 30platitori online. Impozitele si taxele locale in Mioveni pot fi achitate si online.…

- Institutul Meteorologic si Hidrologic din Suedia a emis, pentru regiunile muntoase Norra Lapplandsfjallen și Jamtlandsfjallen, un cod protocaliu de furtuna, cu vant extrem de puternic și averse de zapada.

- MAE avertizeaza cetațenii care doresc sa calatoreasca sau se afla pe teritoriul Franței ca pana la finalul lunii ianuarie, țara va ramane in stare de alerta din cauza epidemiei de gripa. MAE a emis o avertizare de calatorie pentru Franța. Autoritațile din Hexagon au anunțat ca țara va menține starea…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Regatului Suediei ca, in conformitate cu datele prezentate de Institutul Metereologic și Hidrologic local, pentru regiunile muntoase Norra Lapplandsfjallen și Jamtlandsfjallen…

- Epidemia de gripa a facut victime, in special, in randul persoanelor cu varste cuprinse intre 15 și 64 ani. Au fost inregistrate un numar de aproximativ 12.000 persoane care s-au prezentat la serviciul de urgențe pe intreg teritoriul Franței. Autoritațile locale considera ca varful endemic nu a fost…

- Avertizarea de cod galben de ninsori vizeaza Vidin, Montana, Vrața, Pleven, Veliko Tarnovo, Gabrovo, Loveci, Sofia Regiune, Sofia, Pernik, Kiustendil, Blagoevgrad, Pazardjik, Smolian și Plovdiv. Se recomanda urmarirea situației din zonele respective, iar șoferii sa conduca preventiv, sa respecte…

- Precipitatiile din aceste zone pot crea, in combinatie cu rafalele de vant, troiene de zapada. Potrivit MAE, se recomanda sa se urmareasca cu atentie situatia din zonele respective, iar soferii sa conduca preventiv, sa respecte strict semnalizarea rutiera temporara si indicatiile/semnele organelor…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Federația Navala Panelena a anunțat declanșarea unei greve de 24 de ore pentru ziua de vineri, 12 ianuarie 2018, și, ca urmare, vapoarele vor ramane ancorate in toate porturile…

- Aeroportul international Ngurah Rai din Denpasar/Bali este deschis, iar activitatile se desfasoara normal. In cazul unei eruptii puternice si in funcție de directia norului de cenusa este posibila inchiderea din nou a aeroportului Ngurah Rai si, pe cale de consecința, persoanele aflate in insula…

- Cresterea veniturilor din taxe a facut ca surplusul bugetar inregistrat in 2017 sa fie dublu fata de ceea ce preconiza Agentia de Gestionare a Datoriei Statului, transmite Bloomberg. Suedia, cea mai mare economie scandinavă a încheiat anul 2017 cu un surplus de 61,8 miliarde de coroane (7,5…

- Pentru zilele de joi, 04 ianuarie 2018, și pana sambata, 06 ianuarie 2018, sunt prognozate temperaturi minime de -30 grade Celsius, pe alocuri mai scazute. Pentru provinciile atlantice (Nova Scotia, Newfoundland și Labrador, Prince Edward Island, New Brunswick) și zone din Quebec au fost emise…

- Alerta a fost emisa ca urmare a trecerii furtunii Eleanor ce a cauzat inundatii puternice pe coasta de vest a Irlandei si este in vigoare pana joi, ora locala 14,00, informeaza MAE intr-un comunicat remis miercuri. Conditiile meteorologice prognozate avertizeaza cu privire la cresterea…

- Industria financiara suedeza creste intr-un ritm suficient de rapid pentru a se asigura ca miile de bancheri ce sunt inlocuiti de roboti vor fi in continuare necesari, a apreciat Autoritatea de Reglementare a Pietei Financiare din Suedia (FSA), transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Oamenii nu mai…

- Informații suplimentare despre starea vremii se obțin de pe site-ul www.weather.bg, iar despre starea actuala a drumurilor din Bulgaria se pot obține din aplicația gratuita "LIMA" (doar in limba bulgara) www.lima.api.bg, de pe pagina de internet a Agenției "Infrastructura Rutiera" – www.api.bg și…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis un comunicat prin care informeaza cetațenii români care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca în Franța ca, în conformitate cu datele oferite de autoritațile locale, sunt așteptate furtuni puternice, ploi și vânt cu viteza…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care calatoresc, se afla sau tranziteaza Regatul Tarilor de Jos ca Institutului National de Meteorologie olandez a emis un cod rosu de ninsori si polei pentru centrul si sudul tarii si un cod portocaliu de ninsori si vreme rea pentru zona…

- Vremea de iarna va afecta transportul terestru, aerian, maritim pe tot teritoriul național. Organizația olandeza ANWB avertizeaza cu privire la condițiile dificile ale circulatiei rutiere, riscul producerii de accidente din cauza ninsorii abundente si a poleiului, recomandand cu insistenta tuturor…

- Condițiile meteorologice vor afecta, intr-o prima etapa, regiunea de sud a Olandei, urmand ca, treptat, ninsorile sa se extinda in partea de nord a Olandei, iar in sud sa se transforme in ploaie. Stratul de zapada poate atinge intre 5 cm și 10 cm, chiar pana la 15 cm in nord, iar viteza vantului…

- MAE informeaza cetațenii romani care calatoresc sau tranziteaza Olanda cu privire la emiterea de catre Institutul olandez de Meteorologie a unei alerte de ninsori. Condițiile meteorologice vor afecta, intr-o prima etapa, regiunea de sud a Olandei, urmand ca, treptat, ninsorile sa se extinda in partea…

- Conditiile meteorologice vor afecta, intr-o prima etapa, regiunea de sud a Olandei, urmand ca, treptat, ninsorile sa se extinda in partea de nord a Olandei, iar in sud sa se transforme in ploaie. Stratul de zapada poate atinge intre 5 cm si 10 cm, chiar pana la 15 cm in nord, iar viteza vantului…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie local a emis, pentru data de 10 decembrie 2017, un cod galben de atenționare pentru vant puternic, care va inregistra valori medii de 14-17m/s, cu…

- Agenția de presa Reuters prezinta principalele prevederi ale celor mai importante trei domenii ale acordului dintre Marea Britanie și UE: Drepturile cetațenilor Acestea se refera la cetațenii britanici, inclusiv soții și copii, care traiesc intr-un stat al UE și la alți cetațeni din…

- Un jurnalist de investigații din Azerbaidjan și avocați și activiști din Etiopia, India și SUA au fost desemnați vineri, in cadrul unei ceremonii desfașurate in Suedia, laureați ai premiului așa-numit "Nobelul alternativ", relateaza sambata DPA. În cadrul ceremoniei The Right…