Gerul cuprinde toată România. Termometrele vor indica MINUS 20 de grade Celsius In sud-estul tarii vantul a facut pana acum probleme. A spulberat zapada de pe camp pe sosele, iar zeci de masini au derapat ori au ramas blocate in coloana. Soselele inghetate din zona Dobrogei sunt un cosmar pentru soferi. Multi au derapat si au ramas cu masinile de-a curmezisul drumului. DN 38 a fost inchis pe o portiune dupa lasarea intunericului. Zeci de masini, TIR-uri si autocare pline cu oameni stau blocate de mai bine de 6 ore si asta pentru ca la 2 km distanta doua autocamioane au derapat si au ajuns pe mijlocul drumului, scrie ProTV. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, cerul va fi noros, iar precipitatii nu se prevad. Pe drumuri ghețuș. Vantul va sufla slab din nord-est. La Briceni si Soroca vor fi minus noua grade, iar la Balti termometrele vor indica minus opt grade Celsius.

- Astazi, cerul va fi variabil, iar precipitatii nu se prevad. Noaptea si dimineata izolat va fi ceata slaba si pe drumuri se va forma polei. La Briceni si Soroca vor fi minus patru grade Celsius, iar la Balti minus trei grade. La Orhei se vor inregistra minus doua grade.

- Maine, cerul va fi variabil, iar precipitatii nu se prevad. Noaptea si dimineata izolat va fi ceata slaba si pe drumuri se va forma polei. La Briceni si Soroca vor fi minus patru grade Celsius, iar la Balti minus trei grade. La Orhei se vor inregistra minus doua grade.

- Astazi, cerul va fi variabil, iar precipitatii nu se prevad. Noaptea si dimineata izolat va fi ceata slaba si pe drumuri se va forma polei. La Briceni si Soroca vor fi minus doua grade Celsius, iar la Balti minus un grad. La Orhei se vor inregistra zero grade.

- Gerul a facut, deja, doua victime in Romania. Un barbat a fost gasit fara suflare in parcul din Sfantu Gheorghe, iar altul a ajuns la spital in șoc hipotermic. Totul din cauza faptului ca in oraș termometrele au aratat minus 5 grade Celsius. Mai mult, in Miercurea Ciuc, temperatura a fost de minus 10…

- Gerul a facut noaptea trecuta doua victime. Un barbat a fost gasit mort in parcul din Sfantul Gheorghe, iar altul a fost luat de ambulanta in soc hipotermic. Au fost minus 5 grade in oras si chiar minus 10 grade la Miercurea Ciuc, iar temperatura a scazut in 24 de ore cu peste 20 de grade.

- Vremea va fi calda in acest final de saptamana, cu temperaturi in creștere in toate zonele țarii. Maximele vor ajunge la 24 de grade Celsius sambata in Banat și Crișana, și pana la 25 de grade Celsius, duminica și luni – aceste temperaturi fiind neobișnuite pentru luna octombrie.

- Maine, in nordul tarii sunt posibile ploi slabe cu descarcari electrice. Vantul va sufla slab din nord-est. La Briceni si Soroca vor fi 22 de grade, iar la Balti va fi cu un grad mai mult. La Orhei se vor inregistra 24 de grade Celsius.