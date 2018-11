Stiri pe aceeasi tema

- Gerul a facut noaptea trecuta doua victime. Un barbat a fost gasit mort in parcul din Sfantul Gheorghe, iar altul a fost luat de ambulanta in soc hipotermic. Au fost minus 5 grade in oras si chiar minus 10 grade la Miercurea Ciuc, iar temperatura a scazut in 24 de ore cu peste 20 de grade.

- METEO 15 OCTOMBRIE. ANM a anunțat ca un val de caldura va intra in Romania, vremea menținandu-se frumoasa, cu temperaturi de pana la 24 de grade Celsius. Luni, vremea se va mentine frumoasa si calda. Cerul va fi variabil in jumatatea de nord-est a tarii si mai mult senin in rest. Vantul va sufla slab…

- Temperaturile au scazut sub pragul de inghet, miercuri noapte, in mai multe regiuni ale tarii. La 87 de statii meteo din tara au fost inregistrate noi recorduri de ger pentru aceasta data. Cea mai scazuta temperatura inregistrata joi la nivel national a fost consemnata la Miercurea Ciuc, unde mercurul…

- La Miercurea Ciuc s-au inregistrat, miercuri dimineata, minus 3,8 grade Celsius, aceasta fiind cea mai scazuta temperatura a unei zile de toamna de anul acesta, din zonele locuite din tara, iar meteorologii se asteapta la o vreme mai rece joi dimineata, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Prognoza meteo 14 august anunța vreme caniculara in aproape toata țara. Temperaturile vor fi ridicate, vremea fiind mult mai calda decat este normal pentru aceasta perioada a anului. Maximele vor fi cuprinse intre 28 și 34 de grade Celsius. In zona de munte, insa, sunt așteptate averse și descarcari…