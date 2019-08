Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare pachet de tigarete produs in Uniunea Europeana sau destinat pietei europene va avea, de la 31 decembrie 2019, un marcaj unic, care va permite urmarirea pe intregul spatiu comunitar, potrivit unui comunicat al companiei de consultanta EY, remis, luni, AGERPRES. Acesta este cel mai complex sistem…

- Procuratura municipiului Chisinau, de comun cu Serviciul de Informatii si Securitate au documentat si contracarat activitatea infractionala a unei grupari, specializate in contrabanda cu anabolizante, introduse clandestin pe teritoriul Republicii Moldova, destinatia finala fiind statele Uniunii Europene.

- In 2014, Comisia Europeana a stipulat ca producatorul auto ar trebui sa primeasca maxim 17 milioane de euro (18,9 milioane de dolari) pentru a extinde productia celor doua modele de masini de pasageri electrice si hibride la Leipzig, un proiect care urma sa duca la crearea a 800 de locuri de munca.…

- In perioada urmatoare, Departamentul pentru Situații de Urgența, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, in colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, va realiza o noua runda de testari ale Sistemului RO-ALERT. Activitatea are scopul de a examina funcționarea sistemului prin…

- Miercuri era termenul limita pana la care noii membri ai PE trebuiau sa aleaga intre mandatul de eurodeputat si alte functii, iar, conform unor surse din PSOE, Josep Borrell va ramane ministru in guvernul spaniol.Liderul socialist si premier in functie, Pedro Sanchez, a lasat sa se inteleaga…

- Delicatele negocieri angajate la Consiliul European de la Bruxelles pentru desemnarea celor care vor conduce principalele institutii ale Uniunii Europene, în primul rând Comisia Europeana, în urmatorii cinci ani au esuat joi, un summit de criza

- Fostul ministru de Externe Titus Corlațean a declarat, marți, ca deciziile Curții Constituționale a Republicii Moldova, respectiv alegerile anticipate, trebuie respectate "de toata lumea", inclusiv de catre Comisia Europeana și de Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene, Federica Mogherini, potrivit…

- Comisia Europeana a propus miercuri un buget al Uniunii Europene in valoare de 168,3 miliarde de euro pentru 2020, obiectivul fiind cresterea competitivitatii economiei europene si promovarea solidaritatii si a securitatii in UE si dincolo de granitele acesteia, se arata intr-un comunicat al Executivului…