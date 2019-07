Stiri pe aceeasi tema

- Clubul de fotbal Royal Antwerp asteapta decizia Tribunalului belgian de arbitraj pentru sport (CBAS) pentru a sti daca va juca in turul 3 preliminar al Europa League sau in turul 2 preliminar al acestei competitii, in ultimul caz urmand s-o aiba adversara pe FC Viitorul, scrie ziarul

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de peste 53,41 miliarde de lei, la 31 mai 2019, in crestere cu 24,18% fata de nivelul existent in luna similara a anului trecut, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat deţin cea mai mare pondere…

- Institutul National de Statistica (INS) a confirmat, joi, cresterea de 5%, serie bruta, a economiei romanesti in primul trimestru al acestui an, fata de aceeasi perioada a anului trecut. Guvernul mizeaza in acest an pe o crestere economica de 5,5%.

- Creșterea economica inalta din ultimii ani este insoțita de acutizarea deficitelor – bugetar, comercial și de cont curent, iar acest lucru se va vedea in urmatorii ani, cand ”spirala deficitelor se va dovedi impovaratoare”, scrie pe site-ul sau Cosmin Marinescu, profesor de economie și consilier al…

- Sergio Ramos a organizat azi o conferința de presa in care a atins punctele importante tratate de presa spaniola in ultimele zile, in care s-a vorbit intens despre o solicitare a sa de a fi lasat sa plece gratis in China. „Vreau sa clarific lucrurile, dupa tot ce s-a spus. Vreau sa termin cu aceste…

- Sondajul realizat de firma de sondare Civey a stabilit ca 59,1% dintre germani au raspuns "mai degraba nu" sau "in niciun caz" la intrebarea daca sunt de acord ca Manfred Weber, cetatean german, sa ocupe principalul post de conducere de la Bruxelles. Sprijinul pentru Weber a fost divizat in functie…

- Potrivit surselor ECONOMICA.NET, Telekom se afla in negocieri pentru vanzarea business-urilor din Romania cu Orange Romania, RCS&RDS si Spas Roussev, reprezentantul bulgar al unui fond de investitii rusesc, care a cumparat deja actiunile Telekom din Albania. Telekom vrea un milliard de euro pe actiunile…

- Organizatorii DHL Carpathian Marathon, competitie care va avea loc pe 22 iunie la Cheile Gradistei, se asteapta la peste 1.600 de participanti la editia din acest an si spera sa stranga mai mult de 20.000 de euro, suma pe care o vor dona sportivilor paralimpici. In cadrul celor 9 editii…