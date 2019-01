Aproape trei sferturi dintre cetatenii germani (73,7%) ar dori ca Marea Britanie sa ramana in Uniunea Europeana, potrivit unui sondaj publicat luni si realizat de institutul de sondare a opiniei publice Civey pentru portalul de stiri t-online, relateaza dpa.

Doar 18,2% dintre persoanele chestionate s-au pronuntat in favoarea Brexit-ului, in timp ce 8,1% s-au declarat indecise. Cifrele difera in functie de preferintele politice ale respondentilor, noteaza dpa.