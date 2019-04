Germanii protestează sâmbătă față de "nebunia chiriilor" Zeci de mii de protestatari sunt așteptați sa iasa în strada sâmbata în Germania pentru a denunța &"nebunia chiriilor&", pentru care îi învinovațesc pe speculanții imobiliarelor, relateaza AFP.

În Berlin, chiria s-a dublat în ultimii zece ani, iar protestatarii se vor strânge sâmbata la prânz în Alexanderplatz pentru a denunța grupuri precum Deutsche Wohnen și Vonovia, care au cumparat mii de cladiri și au profitat de avantajul unor prețuri mult mai mici decât în alte capitale europene.

