- Dupa demararea primei asamblari de produse in noiembrie 2018, fabrica Seinheiser localizata in Ghimbav este acum pe deplin operaționala, iar o echipa de 116 angajați asigura manufacturarea produselor electronice profesionale și de larg consum. “Sunt foarte incantat sa particip la deschiderea oficiala…

- Ambasadorul Statelor Unite in Romania, Hans Klemm, s-a declarat invidios, vineri, pe faptul ca Air Canada opereaza zboruri directe intre Bucuresti si orase canadiene, in timp ce astfel de zboruri nu exista intre Capitala Romaniei si orase din Statele Unite. "Când eram în terminalul aeroportului…

- Ryanair a avertizat luni ca preturile biletelor ar putea scadea cu 6% in aceasta vara, partial din cauza supracapacitatii din Germania si a temerilor legate de Brexit. Chiar și în aceste condiții, operatorul aerian irlandez şi-a menţinut ţinta de profit pe 2019, transmite…

- Retelele de socializare online Facebook, Instagram si Whatsapp se confrunta cu probleme tehnice, miercuri, in numeroase tari, inclusiv in spatiul Uniunii Europene si in Statele Unite, relateaza publicatiile germane Bild si Merkur.de. Numerosi utilizatori au semnalat probleme in Germania, Spania,…

- Opel a anunțat ca versiunea electrica de Corsa va costa de la 29.900 euro în Germania, preț similar cu cel al concurentului Renault Zoe, scrie Automotive News. Mașina va fi produsa la o uzina din Spania începând cu primele luni din 2020. În UE s-au vândut 61.000 de mașini…

- Google a fost reclamata marti de mai multe organizatii la autoritatile de reglementare in domeniul protectiei datelor din Franta, Germania si alte state ale Uniunii Europene in legatura cu modul in care gestioneaza datele utilizatorilor pentru publicitatea online, transmite Reuters, conform News.ro.Criticile…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Copiilor, HORNBACH, unul dintre principalii retaileri locali de materiale de construcții și gradinarit, organizeaza ateliere concepute pentru a stimula imaginația, pofta de joaca și invațarea creativa a celor mici. Astfel, pe data de 1 iunie, in toate magazinele rețelei…

- In decurs de sase ani, taxiurile zburatoare, cu decolare verticala, intocmai precum elicopterele, vor fi disponibile in Germania si nu numai, promite o companie care deja a prezentat un astfel de prototip, Lilium. Compania germana a prezentat un prototip cu 5 locuri, un sofer si patru pasageri,…