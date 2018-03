Germanii de la Rheinmetall au fost alesi de guvernul australian pentru livrarea a 211 tancuri Boxer, in valoare de doua miliarde euro

Stiri pe aceeasi tema

- Volkswagen va investi 20 de miliarde de euro in baterii electrice in incercarea de a deveni unul din viitori lideri ai pietei de automobile electrice, in urmatorii ani, miscare ce genereaza o presiune enorma pentru compania Tesla, potrivit Bloomberg. Cel mai mare producator auto va echipa…

- Grupul energetic E.ON va depune, in trimestrul doi din 2018, o oferta publica voluntara de preluare pentru actionarii minoritari ai Innogy, a anuntat marti directorul financiar al RWE, Markus...

- Numarul persoanelor fizice cu restante mai mari de 30 de zile la banci si institutii financiare nebancare a crescut cu 3,27% in ianuarie, comparativ cu luna precedenta, ajungand la 680.152, reiese din cele mai recente date ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Aceste persoane aveau restanţe în…

- Rata creditelor neperformante a scazut insa la 7,31% in decembrie Numarul persoanelor fizice cu restante mai mari de 30 de zile la banci si institutii financiare nebancare a crescut cu 3,27% in ianuarie, comparativ cu luna precedenta. Astfel, la inceputul anului erau 680.152 de restantieri, dupa cum…

- Sectorul constructiilor, care ar trebui sa fie principalul motor al cresterii economice, este la cel mai mic nivel din ultima decada. Cu alte cuvinte, constructorii spun ca lucrarile din infrastructura sunt in recesiune tehnica si asta din cauza ca statul a redus investitiile, ca sa creasca salariile.…

- „Un partid aflat la guvernare trebuie sa vina cu astfel de proiecte. Eu, de la tribuna Parlamentului (nr.- miercuri), saptamana aceasta, chiar am vorbit despre necesitatea unor proiecte de țara și asumarea de catre toate partidele parlamentare a unui proiect de țara pe zona reformei in administrație”.…

- Guvernul provinciei chineze Sichuan si-a asigurat o finantare de 10 miliarde de yuani (1,58 miliarde de dolari americani) pe urmatorii cinci ani pentru a infiinta un parc national urias dedicat ursilor...

- Ministerul Apararii U.M 02175 Constanta Spitalul Militar a atribuit recent un contract de achizitie energie electrica.Potrivit Licitatiapublica.ro, obiectul contractului il reprezinta furnizare energie electrica incepand cu 01.03.2018 pana la 31.12.2018, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional…

- Companiile Renault si Nissan au initiat discutii pentru consolidarea aliantei, producatorul auto japonez avand obiectivul de a cumpara partea de 15- din actiuni detinuta de statul francez, afirma surse citate de editia franceza a agentiei Reuters, dar Guvernul de la Paris neaga informatiile. Discutiile…

- Grupul CEZ in Romania continua tradiția și doneaza echipamente medicale in valoare de 15 000 euro in beneficiul comunitații locale Maratonul Olteniei editia 2017 se incheie oficial prin finalizarea procedurilor de donatie a echipamentelor medicale in valoare de 15 000 euro catre Centrul de Transfuzii…

- Guvernul a identificat banii necesari pentru realizarea inițiativei liderului PD, Vlad Plahotniuc, care a propus „Drumuri bune pentru Moldova", in cadrul careia in anul 2018 urmeaza a fi construite sau reparate peste 1.200 de kilometri de drumuri din toata Republica. Banii de fapt erau deja prevazuti…

- In judetul Constanta au fost autorizate la plata, in campania 2017, avansuri si plati finale in valoare totala de 107,76 milioane de euro destinate finantarilor pentru agricultura. Pe urmatoarele doua locuri in topul judetelor din perspectiva finantarilor din fonduri europene si bugetul national…

- The Walt Disney Company a anuntat marti "un plan de dezvoltare pe mai multi ani, in valoare de 2 miliarde de euro, pentru Disneyland Paris", un renumit parc de distractii amenajat de grupul american in Franta, in Regiunea Pariziana, care a fost inaugurat in 1992, informeaza AFP. "Acest…

- Operatorul american de cablu Comcast, proprietar al NBC și al studioului de filme Universal, a facut o oferta de 31 de miliarde de dolari pentru grupul britanic Sky, pe care mogulul de presa Rupert Murdoch a agreat deja la finele lui 2016 sa il cumpere, scrie Reuters . Numai ca autoritațile din Marea…

- Grecia va avea avea nevoie de masuri de siguranta dupa incheierea planului international de asistenta financiara, in august, a declarat luni Yannis Stournaras, guvernatorul Bancii centrale de la Atena, precizand ca Guvernul analizeaza posibilitatea unui program preventiv. Grecia a primit…

- Fondatorul Microsoft si miliardarul Bill Gates spune ca ar trebui sa plateasca mai multe taxe si ca guvernul ar trebui sa le ceara lui si altor oameni bogati sa contribuie cu sume „semnificativ mai mari”, potrivit CNN, noteaza Ziarul Financiar.„Trebuie sa platesc taxe mai mari. Am platit mai…

- Trezoreria Statelor Unite a vandut marti titluri in valoare de 179 de miliarde de dolari, cu randamente nemaiintalnite din 2008, in cazul emisiunilor pe termen de trei si sase luni, guvernul revenind pe piata financiara in urma majorarii recente a plafonului de indatorare, scrie NEWS.RO, citand Bloomberg.Citeste…

- In primele 11 luni din 2017, Romania a exportat carne si preparate din carne in suma de 380,5 milioane de euro, o valoare cu 13% mai mare fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile de carne si preparate din…

- O companie egipteana va cumpara gaze naturale in valoare de 15 miliarde de dolari din Israel, in conformitate cu doua acorduri pe 10 ani anuntate luni, un contract istoric intre cele doua state...

- Aceste persoane aveau restante in valoare de peste 7,38 miliarde de lei. Cea mai mare parte a sumei era in lei si euro, respectiv 3 miliarde in lei si echivalentul a 3,02 miliarde lei in euro. In functie de categoria de intarziere, cea mai mare valoare corespunde termenului de peste 90 de zile, cu…

- Guvernul polonez lucreaza la un program de pensii oferite de angajator, care, potrivit executivului, va spori sumele economisite cu 20 de miliarde de zloti (sase miliarde de dolari) pe an si va consolida si piata...

- Guvernul irakian a primit fonduri in valoare de 30 de miliarde de dolari sub forma unor donatii din partea mai multor state, pentru investitii si dezvoltare in vederea reconstruirii Irakului, a anuntat miercuri ministrul kuweitian de Externe, seicul Sabah Khalid Al-Hamad Al-Sabah,

- Irakul are nevoie de 100 de miliarde de dolari (81 de miliarde de euro) pentru finantarea proiectelor de reconstruire a infrastructurii distruse de razboi, anunta Guvernul de la Bagdad, potrivit site-ului cotidianului Le Figaro.

- Rusia a vandut anul trecut armament in valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari, un nivel stabil comparativ cu anul 2016, a anuntat miercuri agentia responsabila de exporturile de echipamente militare rusesti, Rosoboronexport, informeaza AFP."In 2017, Rosoboronexport a semnat contracte…

- Ministerul Finantelor Publice a imprumutat, in data de 1 februarie 2018, doua miliarde euro de pe pietele financiare internationale printr-o emisiune de euroobligatiuni in euro, in doua transe, din care 750 de milioane de euro...

- Guvernul britanic a semnat acorduri comerciale in valoare de peste 10 miliarde de euro cu China, in timpul vizitei oficiale a premierului Theresa May, a anuntat vineri ministrul britanic al Comertului, Liam Fox, relateaza site-ul publicatiei The Guardian.

- Fondul de investitii american Blackstone va achizitiona, pentru 17 miliarde de dolari, 55% din actiunile in divizia de date si terminale financiare ale Thomson Reuters, devenind concurent direct al Bloomberg, transmite AFP. De asemenea, Blackstone s-a angajat sa vireze, timp de trei decenii,…

- Japan’s Fujifilm close to deal with Xerox Grupul american Xerox este foarte aproape sa finalizeze o tranzactie cu Fujifilm Holdings Corp, prin care compania japoneza ar urma sa detina 51% dintr-un joint venture detinut deja de cele doua firme, potrivit unor surse apropiate discutiilor,…

- Aleși locali din PNL Timiș au decis sa boicoteze activitațile partidului din care fac parte. Grupul pentru Reforma și Acțiune Liberala (GRAL), format din aleși locali ai Partidului Național Liberal (primari, viceprimari, consilieri județeni și locali), iși exprima revolta fața de „continuarea acțiunilor…

- ♦ Guvernul a incasat anul trecut 251,8 miliarde lei la bugetul consolidat al statului, cu aproape 30 de miliarde de lei mai mult decat in 2016, dar cu 3 miliarde sub tinta de venituri conform bugetului pe 2017. Nerealizarea se datoreaza in­ca­sarii sub estimari din im­po­zitul pe profit…

- Armata germana a trimis 13 tancuri suplimentare in Lituania, intr-o demonstratie de forta in fata unei amenintari militare percepute ca venind din partea Rusiei, relateaza joi dpa. Treisprezece vehicule blindate tip Boxer si un vehicul blindat de recuperare au fost incarcate joi la Immendingen,…

- O nava construita de romani la Galați va ajunge tocmai in Antarctica. Este un adevarat laborator științific plutitor, care va putea sparge ghețuri groase de un metru și jumatate. Nava va fi folosita de guvernul australian și trebuie sa fie gata la sfarșitul anului viitor.

- „Master Planul General de Transport (MPGT) al Romaniei este ambitios, atat din punct de vedere al finantarii, cat si al ritmului propus pentru implementarea acestuia. Valoarea avuta in vedere pentru investiții in sectorul rutier este de 27 miliarde de euro, pana in anul 2030", se arata intr-un document…

- Piata de fuziuni si achizitii din Romania s-a cifrat la 4 - 4,5 miliarde euro, anul trecut, in crestere cu 15% comparativ cu 2017, reiese din informatiile prezentate miercuri, intr-o conferinta de presa, de oficiali ai Deloitte Romania. Conform companiei, aceasta cifra include si tranzactiile…

- Consultari pentru formarea unui nou Guvern. PROGRAMUL intalnirilor Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca va chema incepand de miercuri partidele la consultari, pentru ca situatia politica generata de demisia Guvernului Tudose sa nu duca la efecte economice negative. Presedintele Klaus…

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) se asteapta sa raporteze un profit anual de 54 de miliarde de franci elvetieni (55,25 de miliarde de dolari) in 2017, cel mai ridicat profit din istoria de 110 ani a institutiei, transmite Bloomberg. SNB a realizat anul trecut un profit de 49 de miliarde de franci elveţieni…

- Plafonul alocat al garantiilor care pot fi emise pentru anul 2018 in cadrul programului "Prima casa" insumeaza 2 miliarde de lei, potrivit unei Hotarari aprobata in sedinta de miercuri a Guvernului. Actul normativ modifica si completeaza Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de…

- Beijingul investește sume imense de bani in tehnologia de recunoaștere a fețelor și vrea sa introduca camere de supraveghere omniprezente. Imaginile video vor fi combinate cu bazele de date, iar realitatea... va bate filmul!

- Perspectiva iesirii din Uniunea Europeana a dublat fuziunile si achizitiile in Marea Britanie in acest an, companiile britanice incercand sa isi consolideze pozitia pe piata lor interna, arata datele publicate vineri de Thomson Reuters. Potrivit acestor date, volumul operatiunilor de tip M&A…

- Bulgaria, care preia presedintia semestriala a UE pe 1 ianuarie, aspira sa arunce punti intre Estul si Vestul Europei, intre Turcia si Bruxelles, cu scopul de a forja compromisuri in mai multe dosare fierbinti, inclusiv in politica migratiei, relateaza AFP. Cea mai saraca membra a Uniunii Europene,…

- Acordul privind S-400, in valoare de aproximativ 2,5 miliarde de dolari, a provocat ingrijorare in Occident deoarece Turcia este membru al NATO si sistemul nu poate fi integrat in arhitectura militara a Aliantei atlantice. Nu au fost disponibile alte detalii despre acord si nici oficiali…

- Softbank, unul dintre cei mai mari investitori in tehnologie, a parafat cu Uber o intelegere despre care se vorbeste de mult timp si va cumpara cel putin 15% din actiunile companiei, scrie Wall Street Journal. Tranzactia arata ca Uber este evaluata la 48 miliarde dolari, cu 30% sub evaluarea din iunie…

- Grupul chinez CEFC si compania est-europeana Penta Investments au avansat o oferta comuna pentru preluarea Central European Media Enterprises (CME), compania mama a Pro TV, in timp ce fondul PPF s-a retras din cursa, au declarat surse citate de Reuters.Central European Media Enterprises face…

- Grupul rus Gazprom a decis sa majoreze semnificativ fondurile alocate pentru proiectele sale de gazoducte spre Europa, in conditiile in care SUA ameninta cu impunerea de sanctiuni si in paralel vrea sa livreze mai mult combustibil spre Europa via nave care transporta LNG, informeaza Bloomberg, preluat…

- Guvernul si-a indeplinit angajamentul luat anul acesta in privinta atragerii de fonduri europene, a anuntat luni premierul Mihai Tudose, precizand ca sunt depuse la Bruxelles acte pentru plati de 5,2 miliarde de euro. "Am fost consecventi si ne-am indeplinit pe anul acesta (...) angajamentul.…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a scos anul acesta la licitatie proiecte de circa 4 miliarde de euro, valoare fara precedent in ultimii 27 de ani, informeaza, vineri compania. Printre cele mai importante proiecte de infrastructura lansate anul acesta in SEAP este…