Germanii de la Gothaer se retrag din piața asigurărilor din Romnia, după ce și-au dat seama că nu pot atinge țintele propuse Grupul german Gothaer se va retrage de pe piața de asigurari din Romania, unde deține o cota de piața de 1,93%, dupa ce și-a revizuit in detaliu activitațile din Europa de Est și a decis sa iși concentreze resursele pe piața germana, se arata intr-un comunicat al asiguratorului. Strategie de 'reașezare ordonata' a activitaților din Romania va fi anunțata in primul trimestru din 2019. Zvonuri ca germanii vor sa renunțe la operațiunile din Romania au mai fost in vara acestui an, cand Gothaer a anunțat public ca nu este in negocieri pentru vanzarea operațiunilor din țara noastra. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania germana Gothaer, una dintre firmele de asigurari generale de top zece din Romania, a anuntat astazi intentia de a se retrage de pe piata locala ca urmare a refocusarii pe piata germana.

- „Autoritatea de Supraveghere Financiara a luat act de sanctiunea acordata de catre Consiliul Concurentei unui numar de noua societati de asigurare ce activeaza sau au activat pe piata de asigurari din Romania, precum si Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR).…

- Un senzor produs la fabrica Bosch din Blaj reprezinta unul dintre cele mai importante elemente de care Volskwagen, dar posibil si alti producatori auto, isi leaga sperantele de redresare a pietei automobilelor diesel. Potrivit capital.ro, solutia inventata de Bosch permite motoarelor diesel sa emita…

- Șeful departamentului de comunicare al ALDE european, Didrik de Schaetzen, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca situația excluderii ALDE Romania din grupul european va fi discutata in Consiliul ALDE Europa din luna noiembrie de la Madrid, cererea fiind formulata de un politician austriac in august.Clarificarile…

- CITR, liderul pieței de insolvența din Romania in ultimii 10 ani, deschide primul birou in afara țarii, in Cipru, o piața emergenta, aflata in plina dezvoltare, in care profesia de practician in insolvența a fost recunoscuta de nu mai mult de 2 ani. Cu o experiența de aproape 20 de ani pe piața insolvenței…

- Potrivit unui comunicat al asociatiei, mai putin de unul din cinci romani a incheiat o polita de asigurare obligatorie a locuintelor: la 31 august 2018 erau asigurate doar 1,68 milioane de locuinte, conform datelor furnizate de catre PAID - Pool-ul de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale.…

- Watford Insurance Company Europe, jucator global pe piața de reasigurari și asigurari, impreuna cu Intaro Insurance Services, vor lansa oficial miercuri, 17 octombrie, operațiunile pe piața asigurarilor RCA din Romania, se arata intr-un comunicat al companiei, prin care invita presa la evenimentul de…

- Piața forței de munca s-a schimbat, atat prin exodul de forța de munca cat și prin comportamentul celor ramași in țara, mult mai deschiși fața de diversificarea surselor de venit și, in general, fața de flexibilizarea condițiilor de munca. Noi forme de munca, deja consacrate in Europa sau Statele…