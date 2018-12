Germanii au dezvoltat cel mai rapid sistem de incarcare pentru masinile electrice: 3 minute

Stiri pe aceeasi tema

- Noua statie de incarcare poate fi utilizata gratuit, aceasta fiind potrivita pentru modelele electrice ale tuturor marcilor care folosesc standardul Type 2 a sistemului de incarcare. continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )

- Timpul mare necesar in prezent pentru o incarcare completa reprezinta unul dintre obstacolele care stau in calea unei adoptari mai largi a mașinilor electrice. In incercarea de a remedia aceasta problema, mai multe companii din industria auto, printre care se numara Grupul BMW și Porsche, au fondat…

- Cu un numar redus de vehicule electrice pe sosele, serviciile de incarcare pentru masinile electrice nu au fost o prioritate pentru guverne, dar, odata cu intrarea in vigoare a noilor norme de poluare ale UE, din 2020, situatia se va schimba pentru spatiul est-european, comenteaza Reuters.

- Primaria Oradea a stabilit amplasamentele pentru 16 statii de incarcare a vehiculelor electrice si intentioneaza ca, in decurs de un an, sa infiinteze o retea cu cel putin 33 de statii de incarcare cu energie electrica, incercand sa stimuleze folosirea masinilor electrice si hibrid pentru reducerea…

- Porsche și Lamborghini duc un adevarat duel pentru titlul de cel mai rapid model de strada de pe circuitul german de la Nurburgring. La inceputul anului trecut, Lamborghini Huracan Perfromante a reușit sa parcurga un tur pe Iadul Verde in 6 minute și 52 de secunde. 6 luni mai tarziu, Porsche 911 GT2…

- Masinile electrice si hibride sunt o prioritate din ce in ce mai mare pentru producatorii din industria auto, iar acestia cauta noi metode mai simple pentru alimentarea cu energie electrica. In timp ce o parte dintre producatori se orienteaza catre tehnologia de transfer de energie wireless, care pot…

- Chiar daca sunt favorabile mediului inconjurator, masinile electrice prezinta un pericol pentru persoanele nevazatoare. Un producator de automobile din Marea Britanie a creat un sistem sonor care sa avertizeze pietonii de pe strada de apropierea unui autovehicul.

- Unul dintre exemplele prezentate de asociatia industriei eoliene din Europa, Wind Europe, cu scopul de a ilustra avansul mobilitatii electrice, este o statie de incarcare ultrarapida, care asigura unei masini electrice necesarul pentru 400 de kilometri autonomie in doar opt minute. Sa incarci masina…