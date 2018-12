Stiri pe aceeasi tema

- Stabilita in Germania de aproape zece ani, constanteanca Ana Calin (34 de ani) pastreaza legatura cu tara natala prin intermediul cartilor sale scrise in limba engleza, dar care au in prim-plan personaje din Romania.

- In perioada 6 - 7 noiembrie curent, vicepremierul Iurie Leanca a efectuat o vizita de lucru in Germania. In cadrul programului, oficialul moldovean a avut intrevederi cu consilierul pentru probleme de securitate și politica externa al Cancelarului Federal al RFG, Jan Hecker,

- Partidul cancelarului german Angela Merkel - Uniunea Crestin-Democrata (CDU, de centru-dreapta) - si partenerul sau din coalitia care guverneaza la Berlin - Partidul Social-Democrat (SPD, de centru-stanga) - au inregistrat pierderi grele la alegerile-cheie din landul Hessa, indica sondaje realizate…

- Italia isi va inchide aeroporturile pentru zborurile neautorizate cu migranti din Germania, a declarat duminica ministrul de interne Matteo Salvini, pe fondul relatarilor ca landul Bavaria ar pregati deportari in masa de migranti in Peninsula, transmit dpa si Reuters. 'Daca cineva,…

- Partidele din coaliția de guvernare de la Berlin au ajuns la acord asupra unui proiect de lege care sa faciliteze imigrarea muncitorilor extracomunitari calificați, in fața penuriei de forța de munca cu care se confrunta o serie de sectoare economice, scrie AFP.

- Guvernul turc a cerut Germaniei extradarea jurnalistului Can Dundar, fostul redactor-sef al cotidianului turc de opozitie Cumhuriyet, si a altor 68 de persoane suspectate de terorism, solicitare care coincide cu vizita presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan la Berlin, scrie vineri ziarul turc Yeni…

- Guvernul federal de la Berlin se asteapta ca impactul unei eventuale iesirii a Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord sa fie 'relativ scazut' pe piata muncii din Germania, scrie sambata publicatia germana Der Spiegel, preluata de Reuters. In decembrie 2017, in Germania…