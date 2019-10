Germania/reunificare: Unitatea germanilor nu este încă încheiată, spune Merkel 'Unitatea nationala germana, aceasta a fost incheiata. Unitatea germanilor, aceasta nu fusese inca incheiata pe 3 octombrie 1990, si inca nu este cazul pana astazi', a declarat Merkel. Potrivit cancelarului, unitatea Germaniei nu este o conditie, ci un proces in derulare si o misiune constanta. Este vorba despre coeziunea tuturor celor care traiesc in Germania, a subliniat Angela Merkel. Toti germanii sunt astazi 'mai multumiti de vietile lor decat in orice alt moment de dupa unificare', a mai spus sefa guvernului federal, recunoscand insa ca, nici macar dupa 29 de ani de la reunificare,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca vrem sa fim realiști, spun numeroși comentatori politici la posturile de televiziune franceze, trebuie spus ca, fara un comunicat final oficial, ci doar o declarație comuna ce insista asupra «unitații de spirit pozitiv al dezbaterilor», summitul G7 de anul acesta, organizat de Franța, «a permis…

- Germania va renunta din 2021 la taxa de solidaritate, a anuntat luni ministrul de Finante, Olaf Scholz, adaugand ca doar cativa contribuabili bogati vor continua sa o plateasca, transmite Bloomberg. Taxa de solidaritate a fost introdusă la începutul anilor '90 pentru a acoperi în principal…

- "Germania trebuie sa-si asume mai multa responsabilitate in lume corespunzator fortei sale economice si politice si la nivel militar, de asemenea", a spus Levits."In cadrul NATO, Germania depune eforturi pentru apararea comuna a spatiului european. Aceasta are o importanta deosebita pentru…

- Von der Leyen anuntase in cursul saptamanii ca va demisiona miercuri din guvern. Primarul Berlinului, Michael Mueller, care ii tine locul presedintelui german Frank-Walter Steinmeier, aflat in vacanta, i-a inmanat noului ministru scrisoarea oficiala de numire, in cadrul unei ceremonii desfasurate…

- Potrivit unui sondaj realizat de institutul de cercetare Civey, 59% dintre respondenti au declarat ca starea de sanatate a Angelei Merkel este o chestiune privata. Aproximativ 34% au apreciat ca, in calitate de persoana aleasa intr-o functie publica, Merkel ar trebui sa-si informeze concetatenii…

- Conservatorii cancelarului german Angela Merkel ar putea guverna singuri in cazul unei retrageri a partenerilor lor de coalitie, Partidul Social Democrat (SPD), a apreciat luni fostul ministru de finante german Wolfgang Schaeuble, in prezent presedintele Bundestag (camera inferioara a parlamentului),…

- Veteranul politician german crestin-democrat Wolfgang Schaeuble a sustinut nominalizarea colegei sale din CDU Ursula von der Leyen pentru postul de presedinte al Comisiei Europene, dar a criticat in acelasi timp modul in care ea a fost propusa pentru aceasta pozitie, informeaza DPA. "Cred ca Ursula…

- Veteranul politician german crestin-democrat Wolfgang Schaeuble a sustinut nominalizarea colegei sale din CDU Ursula von der Leyen pentru postul de presedinte al Comisiei Europene, dar a criticat in acelasi timp modul in care ea a fost propusa pentru aceasta pozitie, informeaza DPA potrivit Agerpres.…