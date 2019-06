Stiri pe aceeasi tema

- Uciderea recenta a unui ales pro-migratie membru al partidului cancelarului Angela Merkel, pentru care este suspectat un neonazist, constituie "un semnal de alarma" pentru intreaga Germanie, a atras marti atentia ministrul de interne, potrivit AFP preluata de Agerpres. "Un atentat al extremei-drepte…

- Un barbat a fost arestat in Germania in legatura cu uciderea unui responsabil politic local in mod declarat pro-refugiati, au anuntat autoritatile duminica, iar media au relatat ca suspectul ar avea conexiuni cu extrema-dreapta, potrivit AFP. Un barbat de 45 de ani a fost arestat sambata dupa…

- Comisarul guvernului german însarcinat cu antisemitismul a declarat ca nu poate sfatui evreii sa poarte „tot timpul” kippa, în aceasta țara care se confrunta cu un avans al atacurilor anti-evreiești, într-un interviu publicat sâmbata, scrie AFP. "Nu pot sfatui…

- Ministrul de interne Horst Seehofer a calificat drept "istorica" decizia de deschidere a pietei muncii, care ilustreaza ca Germania doreste mana de lucru calificata din exterior. Noile prevederi faciliteaza ramanerea pe teritoriul Germaniei a strainilor care isi gasesc de lucru, abandonand cerinta…

- Guvernul de la Berlin si-a sustinut in parlament planurile de a relaxa legislatia muncii si de a permite unui numar mai mare de oameni sa lucreze in Germania, informeaza presa germana. Ministrul de interne Horst Seehofer a calificat drept "istorică" decizia de deschidere a pieţei muncii, care…

- 'Consideram ca inca nu suntem acolo', a declarat ea la postul de stiri BFM TV si la radio RMC. 'Trebuie reflectat mai intai care ar fi conditiile pentru folosirea unui portavion european', a spus Florence Parly. 'Una este sa il construim impreuna si alta este sa il punem sub un comandament european.…

- Austria va prelungi controalele la frontierele cu Ungaria și Slovenia pâna cel mai devreme în noiembrie, potrivit agenției austriece de știri APA, citata de Euronews, scrie Mediafax.Ministrul de Interne, Herbert Kickl, a notificat Comisia Europeana cu privire la aceasta decizie prin intermediul…

- Zeci de imigranți din taberele amenajate in nordul Greciei au incercat sa treaca cu forța granița spre Macedonia de Nord. Poliția greaca a fost nevoita sa intervina pentru a-i opri, scrie AFP. Tensiunile au izbucnit dupa ce in ultimele zile, pe rețelele de socializare au circulat o serie de postari…