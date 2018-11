Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a confirmat luni ca in decembrie nu va mai candida la conducerea Uniunii Crestin-Democrate (CDU) si ca actualul mandat al ei la sefia guvernului de la Berlin este ultimul, transmite agentia Reuters. Angela Merkel a susținut o conferința de presa in care a spus…

- Cancelarul german Angela Merkel a acuzat joi formatiunea politica de dreapta, Alternativa pentru Germania (AfD) de folosirea protestelor violente pentru intensificarea tensiunilor etnice, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele rus Vladimir Putin s-au intalnit sambata in cadru bilateral pentru prima oara dupa anexarea Crimeei de catre Rusia, relateaza DPA. Cei doi au facut...

- Cancelarul federal german, Angela Merkel, care urmeaza sa se intalneasca sambata, in apropiere de Berlin, cu presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a declarat vineri ca se asteapta la discutii complicate cu acesta privind Siria si Ucraina.

- Vladimir Putin este asteptat astazi in Germania. Liderul de la Kremlin se va intalni cu cancelarul Angela Merkel, la ora 19:00, ora Moldovei, in Castelul Meseberg, o resedinta a Guvernului german situata la 70 de kilometri de Berlin.