Germania/atac: Starea de alertă a fost ridicată; în faţa sinagogii din Halle ar fi fost amplasate dispozitive explozive (surse) Mai multe dispozitive explozive au fost amplasate in fata sinagogii din orasul Halle din estul Germaniei care a fost scena unui atac miercuri, au indicat surse de securitate citate de dpa. Potrivit acestora, unul dintre atacatori a incercat sa intre in cladire si au fost trase mai multe focuri de arma. Doi oameni au murit si cel putin alti doi au fost raniti in atacul de la sinagoga si intr-un alt incident care ar fi avut loc la un fast-food din acelasi oras. Un martor a relatat ca un suspect a lansat o grenada inspre un cimitir evreiesc din apropiere. Una dintre victime, o femeie, a fost impuscata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

