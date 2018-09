Stiri pe aceeasi tema

- Expertii estimeaza ca, pana in 2022, un milion de automobile electrice hibride sau echipate cu baterii vor rula pe drumurile din Germania. Obiectivul initial al Guvernului de la Berlin era ca, pana in 2020, sa existe un milion de automobile electrice in Germania dar interesul scazut al cumparatorilor…

- Grupul Volkswagen, care include si brandurile Skoda, SEAT, Audi si Porsche, va fabrica cu aceasta platforma 27 de modele pentru patru branduri ale grupului, incepand cu modelul Volkswagen ID care va fi produs din 2019 la fabrica din Zwickau, Germania. Dupa scandalul emisiilor (Dieselgate), grupul Volkswagen…

- In Romania s-au inmatriculat aproape 300 de masini 100- electrice in prima parte a anului, de zece ori mai multe decat in prima parte din 2017, in timp ce in Bulgaria au fost 64, iar in Ungaria peste 600, arata datele ACEA. In UE s-au inmatriculat 65.000 de masini electrice in primele sase luni, cu…

- Vanzarile de mașini electrice și plug-in hybrid au ajuns la 195.000 de unitați in Europa in prima jumatate a anului, in creștere puternica cu 42% comparativ cu perioada similara a anului trecut. Pe baza acestor rezultate, numarul de mașini electrice și plug-in hybrid inmatriculate in Europa a depașit…

- Tesla discuta cu autoritatile din Germania si Olanda construirea primei sale fabrici importante in Europa, pentru automobile si baterii, potrivit unor oficiali implicati in discutii, citati de Wall Street Journal (WSJ), relateaza Reuters, potrivit news.ro.Producatorul american de vehicule…

- Administrația Fondului de Mediu a publicat lista persoanelor juridice acceptate in programele Rabla și Rabla Plus (achiziționarea de mașini electrice sau hibride). Printre beneficiari se numara și doua entitați din județul Bacau. Astfel, primaria... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Volkswagen a anunțat lansarea unui serviciu de car-sharing cu mașini electrice care va purta numele We și va fi disponibil in Germania din 2019 și in alte orașe majore din intreaga lume incepand din 2020.

- Italia ofera subvenții de 10 miliarde de euro pentru a ajunge la 1 milion de mașini electrice in circulație. Partidul Cinci Stele, care formeaza guvernul alaturi de Liga, a introdus in programul de guvernare...