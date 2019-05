Germania vrea să introducă taxe pe tranzacțiile financiare Germania si alte state membre ale UE incearca sa ajunga la un acord privind o taxa pe tranzactiile financiare, iar saptamana trecuta Scholz a declarat ca se asteapta la progrese in introducerea unui astfel de impozit in cel putin noua tari din UE pana in trimestrul trei din 2019.



Daca nu se va realiza acest obiectiv, sustine Spiegel, atunci Scholz este pregatit sa introduca totusi taxa in Germania deoarece vrea sa finanteze o pensie de baza pentru angajatii cu venituri scazute, o reglementare pe care vor sa o adopte reprezentantii din guvern ai social-democratilor (SPD), partid din

