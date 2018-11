Stiri pe aceeasi tema

- Franta si Germania au ajuns la un acord privind planul de creare a bugetului zonei euro, proiectul urmand sa fie prezentat luni la reuniunea Eurogrup, in Bruxelles, informeaza publicatia EUObserver.

- Miniștrii de finanțe francez și german, Bruno Le Maire respectiv Olaf Scholz, “prezinta o propunere comuna luni, in cadrul Eurogrupului privind contururile viitorului buget al zonei euro“, a declarat o sursa din cadrul Ministerului de Finanțe al Franței , calificand acest acord drept un “mare pas inainte”,…

- Germania si Franta trebuie sa gaseasca un compromis necesar pentru a finaliza Uniunea Pietelor de Capital (CMU) si o integrare deplina si sustenabila a pietelor bancare, pentru a proteja zona euro de viitoare crize, a afirmat ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, intr-un interviu acordat…

- Comisia Europeana a avertizat, joi, ca ar putea declansa procedura de sanctionare a Austriei, dupa ce Parlamentul de la Viena a adoptat un proiect de lege controversat care prevede reducerea alocatiilor copiilor imigrantilor din tari est-europene.

- Planurile Uniunii Europene de reducere cu 35% a emisiilor de CO2 ale autovehiculelor noi pana in 2030 reprezinta o amenintare pentru Germania, unde industria auto are un rol important in economie, a avertizat miercuri Asociatia Producatorilor Germani de Automobile (VDA), transmite Reuters.…

- Ministrul finanțelor publice, Eugen Teodorovici, participa in perioada 1-2 octombrie la reuniunea de la Luxembourg a Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare al Uniunii Europene (ECOFIN) și la reuniunea Eurogrup in format extins. Pe agenda reuniunii ECOFIN figureaza teme precum soluții de…

- Grecia a anuntat joi ca a renuntat la restrictii in domeniul retragerii de numerar si a miscarii capitalului in interiorul tarii, informeaza publicatia Kathimerini. Ministerul de Finante a precizat ca decizia va intra in vigoare in data de 1 octombrie. Ca parte a masurilor de atenuare…