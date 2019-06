Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Angela Merkel, i-au cerut marti presedintelui rus, Vladimir Putin, ca "Rusia sa faca gesturile necesare pentru a crea conditiile favorabile dialogului" in estul Ucrainei, a anuntat Palatul Elysee, transmite AFP potrivit Agerpres. …

- 'Trebuie sa acceptam dezacorduri de moment, sa nu fim in intregime de acord cu privire la tot', a afirmat Macron, intr-o conferinta de presa la Palatul Elysee, intrebat in legatura cu afirmatiile prin care cancelarul german recunostea existenta unor 'confruntari' cu el.'Intr-o relatie,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a asumat miercuri o 'confruntare fecunda' cu cancelarul german Angela Merkel, dupa ce aceasta s-a referit intr-un interviu la diferente de abordare cu liderul de la Paris, relateaza AFP, scrie Agerpres.'Trebuie sa acceptam dezacorduri de moment, sa nu…

- Angela Merkel a precizat ca guvernul de la Berlin nu poate subscrie acestei initiative, intrucat obiectivele Germaniei pe termen lung nu coincid cu cele ale celorlalte state semnatare ale documentului. Astfel, in timp ce Germania doreste ca pana in anul 2050 sa reduca emisiile de gaze cu efect de sera…

- 'Consideram ca inca nu suntem acolo', a declarat ea la postul de stiri BFM TV si la radio RMC. 'Trebuie reflectat mai intai care ar fi conditiile pentru folosirea unui portavion european', a spus Florence Parly. 'Una este sa il construim impreuna si alta este sa il punem sub un comandament european.…

- Presedintele sarb, Alexandar Vucic, a declarat ca nu remarca niciun interlocutor serios de partea kosovara pentru a continua dialogul intrerupt din luna noiembrie dupa ce Pristina a impus ''taxe vamale'' asupra produselor provenite din Serbia. Seful statului sarb a insistat ca, atat timp cat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul federal german Angela Merkel vor incerca luni, la Berlin, in cadrul unui summit al Balcanilor, sa relanseze dialogul intre Serbia si Kosovo, ale caror relatii se afla la cel mai scazut nivel dupa 20 de ani de conflict, informeaza AFP potrivit Agerpres.…

- May si Merkel au discutat la Berlin timp de o ora si jumatate despre solicitarea Marii Britanii de a amana Brexitul pana la 30 iunie, cu optiunea scurtarii acestui termen in cazul in care sefa guvernului de la Londra reuseste sa convinga parlamentul britanic sa aprobe intre timp acordul de Brexit…