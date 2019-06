Stiri pe aceeasi tema

- Corespodenta speciala de la Carmen Dinu, Bruxelles Alegerile europene s-au incheiat, dar este important acum de vǎzut ce coaliție parlamentarǎ va functiona in Parlamentul European, avand in vedere cǎ nici un grup politic nu are majoritatea necesarǎ pentru a decide in forul legislativ, iar ecologiștii…

- Andrea Nahles, președintele Partidului Social-Democrat german (SPD), a anunțat ca demisioneaza din funcție, urmand sa renunțe și la funcția de lider al grupului parlamentar al partidului, transmite Reuters. Decizia lui Nahles survine pe fondul unor critici din partid legata de alianța la guvernare cu…

- Astfel, Verzii sunt creditati cu 27% din voturi, in crestere cu 9% intr-o saptamana, in raport cu un studiu precedent, potrivit sondajului Forsa realizat intre 27 si 31 mai, pentru posturile de televiziune RTL si n-tv. Ei devanseaza cu un procent CDU-CSU (26%, in scadere cu 2%), clasati in…

- Alegatorii îi recompenseaza pe verzi si extrema dreapta în timp ce grupurile de centru simt ca puterea lor se dilueaza, potrivit The Guardian. 1. Grupurile traditionale de centru-dreapta si centru-stânga sunt slabite A fost o noapte rea pentru marile partide care…

- Verzii germani si-au dublat procentul de voturi duminica la alegerile europene, ocupand locul doi dupa conservatorii cancelarului Angela Merkel, care desi sunt in frunte inregistreaza o scadere istorica, in timp ce social-democratii ajung pe pozitia a treia, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Conform…

- Blocul conservator format din Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si Uniunea Crestin-Sociala (CSU) a castigat cele mai multe voturi, 28%, in alegerile pentru Parlamentul European desfasurate duminica in Germania, conform sondajului la iesirea de la urne publicat de postul de televiziune ARD si agentia de…

- Uniunea Salvati Romania anunta ca a primit cele mai mute voturi la alegerile europarlamentare, in Noua Zeelanda. Potrivit deputatului Silviu Dehelean, Alianta USR-PLUS a fost votata de 64% din alegatorii romani, in timp ce PSD a primit doar 6%. 173 de persoane au votat la aceste alegeri, in Noua Zeelanda.…

- Annegret Kramp-Karrenbauer, in varsta 56 de ani, este favorita alegatorilor pentru preluarea postului de cancelar al Germaniei, arata un sondaj realizat de grupul Forsa pentru televiziunile RTL/n-tv. Sondajul realizat in intervalul 8-12 aprilie pe un esantion de 2.501 de cetateni germani arata ca aproximativ…