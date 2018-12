Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat luni ca este in interesul Germaniei sa iși asume o mai mare responsabilitate la nivel global, intr-un moment in care "multilateralismul" se afla sub atacuri periodic, relateaza AFP.

- Cancelarul german Angela Merkel l-a asigurat joi, la Bruxelles, pe presedintele Klaus Iohannis "de deplina sustinere" pe care Germania o va oferi Romaniei pe perioada exercitarii Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene.

- Cancelarul german Angela Merkel a avertizat vineri ca antisemitismul este in crestere in Germania si a reiterat necesitatea de a fi luate masuri ferme impotriva rasismului, xenofobiei si excluziunii sociale, in cadrul unei ceremonii care a marcat implinirea a 80 de ani de la pogromul nazist antievreiesc,…

- „Angela Merkel a anuntat ca nu va mai candida pentru postul de presedinte al CDU in alegerile interne de pe 8 decembrie, urmand ca, in 2021, odata cu terminarea mandatului de cancelar, sa se retraga definitiv din politica. Spuneam inca din octombrie 2017, odata cu alegerile parlamentare din Germania,…

- Cancelarul german Angela Merkel va renunta in luna decembrie la presedintia partidului sau, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), relateaza AFP si dpa, citand surse din CDU. ''Ea nu va mai reprezenta presedintia partidului'', a indicat un responsabil al CDU, sub acoperirea anonimatului, confirmand…

- 37% dintre romani ”doresc relatii mai stranse cu SUA” Berlin, sediul cancelariei germane. Foto: Pixabay Mai mult de o treime dintre români - 37% - doresc ca tara noastra sa aiba relatii mai strânse cu Statele Unite, 25% - cu Germania, în timp de 11% au optat pentru relatiile cu…

- Cancelarul german Angela Merkel a transmis ca va opri exporturile de armament catre Arabia Saudita, in contextul uciderii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza Associated Press. „Sunt de acord cu cei care spun ca deja limitatele exporturi…