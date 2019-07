Potrivit autoritatilor italiene "Vase of Flowers" (Vaza cu flori), opera a pictorului olandez Jan van Huysum (1682-1749), a fost furat in 1944 de trupele naziste de ocupatie.



" 'Vase of Flowers' se intoarce la Florenta dupa 75 de ani", a declarat Ministerul italian al Culturii intr-un comunicat, anuntand o ceremonie pe 19 iulie la Palazzo Pitti, parte a Uffizi Galleries.



Ministrul german de externe Heiko Maas va preda tabloul in prezenta omologului sau italian Enzo Moavero Milanesi si a altor oficiali italieni, a precizat ministerul.



Lucrarea de arta a disparut zeci…