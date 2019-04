Germania va reduce la jumătate prognoza de creştere economică din 2019 Guvernul Germaniei va reduce la jumatate prognoza de crestere economica din 2019, ca urmare a scaderii activitatii din industrie, afectata de declinul exporturilor, potrivit unor surse guvernamentale citate de Reuters. Avansul celei mai mari economii din zona euro va incetini la 0,5% in acest an, conform noilor proiecții, care ar urma sa fie anunțate saptamana viitoare. Motivele sunt legate de tensiunile comerciale, dar si de efectele unui potential Brexit fara acord. Anterior, Berlinul anticipa o creștere economica de 1% pentru 2019. Banca centrala a Germaniei si-a revizuit la randul sau prognoza… Citeste articolul mai departe pe cronicaeuropeana.ro…

Sursa articol si foto: cronicaeuropeana.ro

