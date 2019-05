Germania va preda Israelului arhivele lui Max Brod, confident al scriitorului Franz Kafka Max Brod, decedat in 1968, a contribuit la faurirea celebritatii postume a scriitorului ceh de limba germana, publicand unele dintre operele sale de referinta. Chiar si in zilele noastre exista un interes deosebit pentru aceste arhive, intrucat o mare parte din opera lui Kafka nu a fost publicata in timpul vietii sale si orice document necunoscut din acea colectie ar putea reprezenta un text inedit al celebrului scriitor sau ar putea furniza informatii pretioase despre viata lui. In 2013, doi israelieni au contactat Arhivele literare germane din Marbach si potentiali cumparatori particulari… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

