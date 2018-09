Germania va organiza Campionatul European de Fotbal din 2024

Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii de la Berlin au salutat votul Comitetului executiv (CE) al UEFA exprimat joi prin care Germania a fost aleasa tara organizatoare a turneului final de fotbal al EURO 2024, in detrimentul Turciei. "Multumesc CE al UEFA pentru aceasta incredibila incredere. Simt un sentiment de…

- UEFA a anuntat, joi, ca editia din 2024 a Campionatului European de fotbal va fi gazduita de Germania. Decizia a fost luata de Comitetul Executiv al forului. Pentru gazduirea turneului a candidat si...

- UEFA a anuntat, joi, ca editia din 2024 a Campionatului European de fotbal va fi gazduita de Germania.Decizia a fost luata de Comitetul Executiv al forului. Pentru gazduirea turneului a candidat si Turcia. Inaintea editiei din 2024, Campionatul European din 2020 se va disputa…

- Selectionata de fotbal a Germaniei a invins reprezentativa statului Peru cu scorul de 2-1, duminica, la Sinsheim, intr-un meci amical. La trei zile dupa egalul cu campioana mondiala Franta, 0-0, in Liga Natiunilor, echipa antrenata de Joachim Loew a fost condusa de sud-americani prin golul…

- Mijlocasul Mesut Ozil si-a anuntat duminica retragerea din selectionata Germaniei, evocand "rasismul" din criticile care l-au vizat dupa eliminarea Mannschaft-ului din primul tur al Cupei Mondiale de fotbal 2018, informeaza AFP. "Cu inima grea si dupa o indelunga reflectie am decis ca, din cauza evenimentelor…

- Mesut Ozil explica semnificația fotografiei cu Erdogan care a fost intens criticata de presa germana, spunand ca a fost un gest de respect pentru stramoșii sai turci. Fotbalistul echipei naționale a Germaniei a transmis intr-un mesaj postat pe pagina sa da Twitter ca gestul sau de a se fotografia cu…

- Nationala masculina de tineret U20 a cedat cu 30-25 in fata Germaniei, intr-un meci din Grupa A a Campionatului European din Slovenia. In ciuda acestui rezultat, baietii lui Sandu Iacob pastreaza sanse de calificare in turneul 1-8. Partida decisiva este duminica, de la ora 16:00, in compania Suediei

- Nationala masculina de tineret U20 a cedat cu 30-25 in fata Germaniei, intr-un meci din Grupa A a Campionatului European din Slovenia. In ciuda acestui rezultat, baietii lui Sandu Iacob pastreaza sanse de calificare in turneul 1-8. Partida decisiva este duminica, de la ora 16:00,...