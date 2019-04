Stiri pe aceeasi tema

- Principala organizatie sindicala din Germania, DGB (Confederatia Sindicala Germana n.r.), organizeaza un miting luni la Poarta Brandenburg din centrul Berlinului pentru a cere plata egala pentru barbati si femei, informeaza DPA, potrivit agerpres.ro.Ministrul muncii Hubertus Heil si ministrul…

- Doua treimi (66%) dintre managerii de companii din Romania cu cifra de afaceri de pana la 5 milioane de euro sunt de acord cu faptul ca transformarea digitala in mediul local de business reprezinta un proces continuu de adoptare si adaptare, releva "Raportul de digitalizare a pietei de business din…

- ​În linie cu celelalte monede ale țarilor din jur, leul a scazut vineri în fața euro, BNR calculând o medie de 4.7619 lei pentru un euro, nivel care a mai fost atins la finalul lunii ianuarie. Moneda unica se tranzacționeaza într-un interval îngust în jurul nivelului…

- Binecunoscutul artist Leo Iorga a ajuns i germania, acolo unde urmeaza spa fie operat. Artistul le-a transmis un mesaj celor de acasa. Leo Iorga a plecat in Germania. Intr-o clinica specializata din Hamburg, el va fi supus unei operații laser prin care medicii spera sa-i poata salva plamanul. Sanatatea…

- Noi dezvaluiri despre polițistul din Iași acuzat de trafic de droguri. Cristian Danu, șeful de post din Raducaneni, este acuzat ca introducea in țara droguri sintetice pe care le comanda de pe Internet, prin rețeaua "Darknet". De asemenea, polițistul, ajutat de concubina sa, ar fi cultivat cannabis…

- Organizatia Natiunilor Unite se asteapta ca economia mondiala sa creasca cu 3% in acest an si anul viitor, un avans putin mai mic decat cel de 3,1% inregistrat in 2018. Cu toate acestea, organizatia internationala a avertizat luni in prognozele sale economice anuale 'World Economic Situation…

- Solicitantii de azil din Algeria, Georgia, Maroc si Tunisia vor intampina mai multe dificultati in a-si revendica dreptul de a ramane in Germania, conform unei noi legi adoptate vineri in Bundestag, camera inferioara a legislativului, potrivit DPA. Masura a fost aprobata cu o larga majoritate, fiind…

- Desi spun ca nu vor da detalii pana la lansarea oficiala a produsului, reprezentantii Allianz Țiriac, firma care a conceput pachetul, au aratat ca este vorba despre un produs din zona auto, destinat persoanelor fizice. " Pregatim un nou produs de asigurare auto menit sa simplifice viata clientilor…