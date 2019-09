Germania va inregistra, pentru al patrulea an consecutiv, cel mai ridicat excedent de cont curent din lume

Stiri pe aceeasi tema

- Excedentul de cont curent din acest an este estimat la 276 miliarde de dolari, a declarat economistul Ifo Christian Grimme, pentru Reuters. El a adaugat ca excedentul Japoniei este previzionat la 188 miliarde de dolari si al Chinei la 182 miliarde de dolari. In contrast, SUA ar urma sa raporteze…

- Anul acesta economia germana ar urma sa inregistreze un avans de 0,5%, fata de o crestere de 0,6% previzionata anterior. De asemenea, potrivit Ifo, PIB-ul Germaniei se va contracta probabil cu 0,1% in trimestrul trei din 2019, ceea ce va duce la intrarea in recesiune, dupa un declin similar in perioada…

- Germania, pregatita sa-și salveze economia de o criza cu "multe, multe miliarde de euro". Cea mai mare economie a UE, aproape de recesiune Germania poate contracara o posibila criza economica injectand "multe, multe miliarde de euro" in economie, a afirmat marti ministrul de Finante,…

- Germania poate contracara o posibila criza economica injectand "multe, multe miliarde de euro" in economie, a afirmat marti ministrul de Finante, Olaf Scholz, semnaland disponibilitatea sa pentru un pachet masiv de stimulare in cazul unei recesiuni, transmit DPA si Reuters. Adresandu-se parlamentarilor…

- Economia Germaniei s-a contractat in trimestrul al doilea din cauza diminuarii exporturilor, insa chiar si asa statul german a inregistrat un excedent bugetar de 40,77 miliarde de euro in primul semestru al acestui an, transmite DPA. Germania a fost capabila sa profite de pe urma situatiei…

- Increderea companiilor germane in economie a scazut in luna august la cel mai scazut nivel de dupa noiembrie 2012, un nou semn ca prima economie a Europei se indreapta spre o recesiune. Luni, Institutul de cercetare economică Ifo din Munchen a anunţat că încrederea companiilor germane…

- Autoritatile chineze au utilizat aproape o mie de conturi de Twitter, precum si, intr-o mai mica masura, pagini de Facebook pentru a-i discredita si diviza pe manifestantii pro-democratie din Hong Kong, au indicat luni cele doua retele sociale, potrivit AFP. Twitter a suspendat 986 de conturi…

- Preturile de consum au scazut cu 0,23% in iunie 2019, comparativ cu luna anterioara, si cu 2,98% fata de sfarsitul anului trecut (decembrie 2018), in timp ce rata anuala a inflatiei a coborat la 3,84%, pe fondul diminuarii preturilor la alimente cu 0,47%, a marfurilor nealimentare cu 0,24% si a scumpirii…