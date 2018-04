Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord va dezvolta in urmatoarele luni rachete balistice capabile sa atinga teritoriul Marii Britanii, arata datele unui raport publicat, joi, de catre Comisia de Aparare a Camerei Comunelor din Parlamentul britanic. Potrivit raportului, Phenianul va dezvolta "aproape sigur", in urmatoarele…

- Patruzeci si una dintre cele 50 de regiuni din Uniunea Europeana in care industria si comertul vor fi cel mai grav afectate de Brexit se afla in Germania, avertizeaza un raport elaborat de Comitetul Regiunilor al UE (CoR), citat joi de DPA. ''Raportul sugereaza ca, date fiind legaturile…

- ''Raportul sugereaza ca, date fiind legaturile lor stranse, regiunile germane ar putea fi printre cele mai greu lovite de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana'', a indicat presedintele CoR, Karl-Heinz Lambertz. El s-a pronuntat pentru incheierea unui acord comercial intre Londra si restul membrilor…

- Printul Philip al Marii Britanii, sotul reginei Elizabeth a II-a, se simte bine dupa interventia chirurgicala suferita la un sold miercuri, la un spital din Londra, a anuntat biroul de presa de la palatul Buckingham, citat de AFP, scrie Mediafax.Ducele de Edinburgh a fost internat, marti,…

- In 2013, numarul celor care se declarau salafisti era de cel mult 5.500, cifra acestora s-a dublat, ajungand la aproximativ 11.000.Cu toate acestea, cotidianul Tagesspiegel, citeaza experti in securitate potrivit carora numarul noilor adepti s-a redus in ultimele luni datorita pierderilor…

- A dus o viața tihnita și discreta in ultimii ani, retragandu-se de la Hollywood la varsta pensionarii. Toate acestea s-au schimbat in momentul in care fiica sa a devenit logodnica Prințului Harry al Marii Britanii. Presa internaționala a cautat neincetat informații despre familia fostei actrițe pana…

- Premierul Theresa May s-a angajat joi, cu exact un an inainte de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE), intr-un periplu in regat, cu scopul de a incerca sa-si uneasca si asigure concetatenii cu privire la un Brexit care creeaza in continuare disensiuni, relateaza AFP. ”Astazi (joi), cu un…

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a declarat, joi, ca Rusia reprezinta o amenintare la adresa Europei, in contextul atacului neurotoxic asupra unui fost spion rus comis in orasul englez Salisbury, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Rusia a pus la cale un atac cinic…

- Ministerul de Externe rus a precizat, miercuri, ca este "inadmisibil" sa compari Cupa Mondiala din Rusia cu Jocurile Olimpice de la Berlin organizate de Germania lui Hitler in 1936, asa cum a afirmat ministrul de Externe al Marii Britanii, Boris Johnson, citat de agentia spaniola EFE. …

- Germania vrea ca Facebook sa clarifice modul in care foloseste datele utilizatorilor retelei de socializare, pe fondul suspiciunilor ca o firma implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit a exploatat in scop electoral datele a zeci de milioane de utilizatori Facebook.…

- Cele doua parți au anunțat ca au cazut de acord asupra termenilor unei perioade ''scurte'' de tranzitie post-Brexit, in timpul careia cetatenii comunitari veniti in Marea Britanie vor beneficia de drepturile similare celor veniti inaintea Brexitului, fiind convenit de asemenea un principiu de abordare…

- Sunt, se pare, un „plutocrat strain”. Suma considerabila pe care am donat-o parții favorabile ramanerii, in dezbaterile Brexit , este „patata” și ar trebui returnata imediat. Ar trebui sa „stau deoparte” de politica britanica. Toate acestea au ieșit la iveala in timpul unui dineu pe care l-am oferit…

- Presedintele Parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, a comentat situatia din jurul scandalului diplomatic dintre Londra si Moscova, izbucnit in urma otravirii fostului spion rus Sergei Skripal si a fiicei sale pe teritoriul Marii Britanii. Seful Legislativului a declarat ca Republica Moldova este…

- „Situația in care a ajuns Aeroportul Arad se datoreaza fie incompetenței liberalilor conduși de Marinel Cionca, fie avem de a face cu rea-voința șefilor de la CJA. Marinel Cionca și specialiștii sai aveau ocazia in ultima luna sa ne demonstreze ca iși doresc cu adevarat și ca pot sa scoata Aeroportul…

- Sute de persoane au participat duminica la proteste fata de ofensiva turca impotriva kurzilor din nordul Siriei, care au avut loc in mai multe orase din Germania, fiind inregistrate incidente violente la manifestatiile din Berlin si Dusseldorf, informeaza agentia de stiri Dpa.

- Partidul Social-Democrat german (SPD) a anuntat vineri numele celor sase ministri ai sai care vor face parte din noul guvern de la Berlin, cel de-al patrulea executiv condus de politiciana conservatoare Angela Merkel, transmit dpa si AFP. Anuntul a fost facut de lidera grupului parlamentar al SPD, Andrea…

- Pepe și Liviu Varciu vor pleca impreuna, in Anglia, iar pe 10 martie vor canta intr-o crama. Chiar daca va face deplasarea ca MC (maestru de ceremonii), actorul va avea și el in repertoriu trei melodii. In timp ce Pepe este deja obișnuit cu concertele peste hotare, el intorcandu-se, recent, din Germania,…

- Intr-un discurs extrem de asteptat referitor la viziunea Londrei asupra viitoarei relatii cu UE dupa Brexit, sefa executivului britanic a spus ca perioada de tranzitie respectiva trebuie sa fie limitata in timp si ca aceasta nu poate fi o solutie permanenta. Potrivit Theresei May, este…

- Orasul olandez Amsterdam a fost desemnat pentru a gazdui acest sediu (EMA) care va trebui sa fie mutat de la Londra in perspectiva iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana. Romania a ratat șansa de a avea Agenția Europeana a Medicamentului. Despre acest subiect, europarlamentara Norica…

- Fostul premier britanic, Tony Blair, a indemnat, joi, Uniunea Europeana sa accepte sa-si reformeze politica sa de imigratie, pentru a face Marea Britanie sa-si schimbe parerea cu privire la Brexit, estimand ca este inca timp pentru a evita o despartire ce va aduce pierderi, informeaza AFP.Tony…

- Fostul premier britanic Tony Blair a indemnat joi Uniunea Europeana sa accepte sa-si reformeze politica sa de imigratie, pentru a face Marea Britanie sa-si schimbe parerea cu privire la Brexit, estimand ca este inca timp pentru a evita o despartire ce va aduce pierderi, informeaza AFP. …

- Luna va dispune de prima retea de comunicatii 4G in 2019, a anuntat marti compania Vodafone, citata de Xinhua. Pentru aceasta misiune realizata in premiera, ramura germana a companiei multinationale de telecomunicatii s-a asociat cu Nokia, se arata intr-un comunicat transmis de la sediul…

- Administratiile regionale ale Scotiei si Tarii Galilor par a se indrepta spre o posibila coliziune constitutionala cu Regatul Unit, avand in vedere dezbaterea haotica pe tema iesirii din UE. Marti 27 februarie, cele doua guverne au emis masuri de urgenta sau asa-numite "reglementari de continuitate"…

- Uber a lansat serviciul UberGREEN in Bucuresti, in premiera pentru Romania, cu 20 de masini electrice Renault ZOE Z.E. In Capitala Uber are 500.000 utilizatori, dintre care aproximativ 10.000 vor experimenta UberGREEN ¬ cu masini electrice Renault ZOE Z.E. ¬ pana la finalul lunii Aprilie din 2018, estimeaza…

- Comandantul politiei din Berlin a fost destituit dupa ce oficialitati locale au declarat ca si-au pierdut increderea in el in urma unei serii de erori si scandaluri, relateaza DPA. Klaus Kandt (57 de ani) a fost pensionat, potrivit unei declaratii a responsabilului pentru afaceri interne al capitalei…

- Ryanair a anunțat ca din 26 martie va inchide baza de la Timișoara, ceea ce insemana ca va retrage cinci curse aeriene. Mai exact, este vorba despre cursele catre și dinspre Bruxelles, Berlin, Dusseldorf, Frankfurt si Londra. Vor ramane doar zborurile operaționale din/spre Timișoara pe rutele București…

- La 4 ani de la anteriorul album, “Emergence”, Grimus revine cu materialul “Unmanageable Species”, al patrulea din cariera si primul intergral in limba engleza. Compus si inregistrat in Germania, in august 2017, “Unmanageable Species” contine noua piese, produse de Jan Kerscher. “Unmanageable Species”…

- Ryanair va inchide baza de la Timișoara, a anunțat compania intr-un comunicat de presa transmis, joi. Potrivit acestora doar doua curse vor mai ateriza pe aeroportul din vestul țarii, restul fiind anulate incepand cu data de 25 martie din cauza rezultatelor comerciale slabe. Compania aeriana low-cost…

- Berlin și Stuttgart, Germania – O manușa inteligenta folosita in fabrica, un inger pazitor digital pentru persoanele aflate la drum: Bosch prezinta aceste solutii si alte inovatii la conferința Bosch ConnectedWorld din Berlin, unde sectorul IoT se reuneste pentru a discuta lumea viitorului. Produsele…

- Politica presedintelui american, Donald Trump, 'a marcat o noua era a regresului drepturilor omului' in Statele Unite si in intreaga lume, insa a inspirat noi activisti, se arata in raportul anual al organizatiei Amnesty International privind situatia drepturilor in lume, publicat joi la…

- Este o postura in care nu ne așteptam s-o vedem pe Regina Elisabeta a Marii Britanii. In primul rand de la o prezentare de moda de la Saptamana Modei, oricare ar fi ea. Și-n cazul suveranei, a fost vorba despre Saptamana Modei de la Londra, acolo unde regina de 91 de ani a stat chiar langa zeița fashionului,…

- Eveniment liric exceptional, care il are ca protagonist pe baritonul oradean Florin Estefan, actualul director al Operei Nationale din Cluj-Napoca. Recitalul cameral „Sogno…” va avea loc maine, 21 februarie, fiind gazduit de Ateneul Roman. Serata muzicala aflata sub semnul unui…

- In calitate de contributori neti la bugetul comunitar, Germania si Italia sunt de acord ca in viitorul buget al UE fondurile trebuie directionate cu prioritate catre marile provocari europene, adica migratia, apararea comuna, cercetarea si dezvoltarea, au subliniat Merkel si Gentiloni intr-o conferinta…

- Brexitul va genera atat provocari, cat si oportunitati in contextul relatiilor comerciale bilaterale cu Regatul Unit, iar Romania trebuie sa faca toate eforturile necesare pentru consolidarea relatiei cu partenerul extern cu care inregistreaza cel mai ridicat excedent de balanta comerciala, se arata…

- Vitali Vasiliev paraseste compania dupa mai mult de 13 ani in care a transformat Gazprom PJSC intr-un furnizor global de energie, conform Bloomberg. Directorul executiv care a condus activitatile de comert din Londra ale Gazprom va parasi compania in urma unor restructurari de personal,…

- Germania se alatura țarilor care iau in considerare corelația dintre loot boxes din jocurile video și pariurile, așa cum sunt ele incadrate in legislația țarii respective. Mai concret, Universitate din Hamburg a ajuns la concluzia ca elemente ale pariurilor devin tot mai des intalnite in jocurile…

- Primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, in calitate de presedinte al Asociatiei Municipiilor din Romania – Sucursala Vest si membru al Delegatiei Romaniei la Comitetul European al Regiunilor a participat, la Bruxelles, la semnarea Aliantei pentru Coeziune, coalitie care considera ca politica de…

- „Morți suspecte, o incercare de a rapi o mama in drum spre școala, in Londra, și Tony Blair: Cum exploateaza un stat corupt din UE legile Bruxelles-ului pentru a-și rezolva problemele murdare in Marea Britanie.” Acesta este titlul dat de jurnalistii de la Daily Mail unui amplu articol care se doreste…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a alimentat dezbaterea legata de credibilitatea previziunilor propriului sau guvern, afirmand ca toate prognozele privind economia britanica de dupa referendumul de iesire din UE s-au dovedit a fi gresite, relateaza Reuters, preluata de Agerpres. În…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a declarat ca cetatenii din UE care traiesc in Marea Britanie nu ar trebui sa isi faca griji in legatura cu iesirea Londrei din blocul comunitar, pentru ca nu vor fi expulzati, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Într-un discurs susţinut…

- ''Trebuie sa ne asumam mai multe responsabilitati, trebuie sa ne luam destinul in propriile maini'', a spus ea conform agentiei DPA, estimand ca pana in prezent Uniunea Europeana a fost prea ezitanta in fata crizelor din Orientul Mijlociu si Africa. Merkel a apreciat totodata ca UE nu trebuie…

- Dara Khosrowshahi, directorul general al serviciului de transport Uber, prezice ca mașinile zburatoare vor opera deja in zece ani, scrie Daily Star . Acesta a facut predicția in cadrul unei conferințe de tehnologie care a avut la Munchen, Germania. El a precizat ca mașinile zburatoare vor brazda cerul…

- Presedintii camerelor deputatilor germana si franceza au facut apel luni la consolidarea cooperarii dintre Berlin si Paris, in timp ce Franta cauta sprijin din partea Germaniei pentru impulsionarea reformelor europene dorite de catre Paris, relateaza AFP. ''Franta si Germania nu mai formeaza pur…

- Liderul grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European (PE), germanul Manfred Weber, a acuzat-o pe sefa guvernului britanic, Theresa May, ca i-a mintit pe britanici in legatura cu proiectul sau de a le readuce, dupa Brexit, culoarea albastru inchis pe pasapoarte, relateaza marti…

- Arron Banks, cofondatorul miscarii pro-Brexit Leave.EU, este de acord cu sugestia politicianului nationalist Nigel Farage de organizare a unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana.Omul de afaceri Arron Banks, cofondatorul miscarii Leave.EU (IesimdinUE),…

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat joi purtatorul de cuvant al sefei guvernului de la Londra, pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul, relateaza…

- "Parasirea UE va fi un moment monumental in istoria Marii Britanii, asa ca (haideti) sa emitem un timbru postal omagial care sa-i arate lumii ca am scapat de Brexit", a declarat Johnson pentru tabloidul The Sun.Ministrii din guvernul condus de Theresa May si Posta Regala Britanica au exclus…

- Eurodeputatul britanic Nigel Farage, unul dintre cei mai fermi sustinatori ai iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, se va intalni luni cu negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, in ceea ce el a calificat drept o incercare de a comunica opiniile a 17,4 milioane de britanici care…