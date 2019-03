Stiri pe aceeasi tema

- Germania a lansat licitatia pentru construirea unei retele ultra-rapide de 5G in contextul in care consecintele conflictului transatlantic se rasfrang asupra preocuparilor legate de securitate in jurul producatorului chinez de echipamente de telecomunicatii – Huawei, acuzat de un sprijin activ adus…

- Adunarea Nationala Populara a Chinei (parlamentul) a adoptat ieri, in forma definitiva, o lege destinata sa garanteze un tratament echitabil pentru investitorii straini, o masura considerata drept un raspuns la presiunile comerciale ale SUA, transmite AFP, preluata de Agerpres. Textul a fost aprobat…

- Donald Trump are trei luni la dispozitie sa decida daca impune taxe vamale de 25% pentru importurile de masini din Uniunea Europeana. Producatorii germani vor fi cei mai afectati, de aici si reactia furioasa a cancelarului Angela Merkel. „Suntem mandri de masinile noastre, nici nu vad de ce n-am…

- Statele Unite s-au mentinut si in 2018 pe prima pozitie in topul importatorilor de bunuri "made in Germany", arata datele publicate luni de Oficiul federal de Statistica din Germania (Destatis), transmite DPA. Anul trecut, SUA au achizitionat bunuri in valoare de 113,5 miliarde euro (128,4…

- Economia globala va cunoaste o usoara incetinire in 2019, pe masura ce tarile G7 revin, pe termen lung, la rate medii de crestere, reiese din analiza Global Economy Watch, publicata de firma de consultanta PwC. PwC se asteapta ca perioada de crestere economica accelerata inregistrata de majoritatea…

- Germania risca sa inregistreze un deficit bugetar de 25 de miliarde de euro pana in 2023, daca nu restrange cheltuielile, in conditiile in care veniturile din taxe ar urma sa scada, iar salariile in sectorul public sunt in crestere, informeaza cotidianul Bild, citand un raport guvernamental.…

- Ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, a declarat luni ca nu vrea ca Germania sa importate energie nucleara ieftina din tarile vecine pentru a compensa programata inchidere a termocentralelor pana in 2038, transmite Reuters. "Vrem sa dispunem de securitate energetica in orice moment",…

- Negocierile comerciale dintre SUA si China decurg foarte bine, iar slabiciunea economiei chineze da motiv Beijingului sa lucreze in directia unui acord, a declarat duminica presedintele american Donald Trump, transmite Reuters.Oficiali ai Statelor Unite si ai Chinei se vor intalni in aceasta…