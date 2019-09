Germania - Utilizarea trotinetelor electrice va fi restricţionată la festivalul Oktoberfest din Munchen Utilizarea trotinetelor electrice va fi restrictionata la celebrul Oktoberfest din Germania, pe fondul ingrijorarilor ca utilizatorii lor ar putea consuma bauturi alcoolice si ar putea conduce dupa ce vor participa la festival, relateaza dpa.



Restrictiile rutiere pentru automobile instituite cu ocazia festivalului se vor aplica si in cazul trotinetelor electrice (e-scooters), a anuntat marti biroul administrativ regional din Munchen.



In plus, de la ora 17:00 (15:00 GMT), petrecaretii nu vor putea inchiria trotinete electrice intr-o zona mai extinsa si vor exista si restrictii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In acest an, cea de a doua ediție a Galei Folk lugojene se va desfașura sub titulatura „Legende”, reunind, pe scena teatrului lugojean, trei legende ale muzicii: Dan Andrei Aldea, Freddy Stauber și Corina Ignea. Dan Andrei Aldea, liderul formației Sfinx in anii șaptezeci, s-a stabilit din 1981 in Occident…

- Incepand de la data de 15 iunie politistii din Munchen au oprit 38 de persoane in stare de ebrietate pe trotinete electrice si alte 6 aflate sub influenta drogurilor, a declarat vineri o purtatoare de cuvant din cadrul politiei. O femeie in varsta de 85 de ani care folosea un scuter electric…

- Spectacol de zile mari la concursul international de skateboard, organizat de Red Bull la Munchen din Germania. Cei mai buni sportivi s-au adunat in Parcul Olimpic pentru a-si demonstra abilitatile pe circuitul cu lungimea de 300 de metri.

- Cele mai multe incendii sunt provocate de folosirea aparatelor electrice uzate, defecte sau improvizate, cu conductori neizolati, prize sau intrerupatoare cu defectiuni, sigurante necalibrate, doze sau derivatii fara capace de protectie, dar si de suprasolicitarea instalatiei electrice.

- Aproape 10% din flota initiala de 450 de trotinete electrice Lime a fost furata in primele zile din momentul lansarii, 24 mai 2018, iar o parte a fost deja recuperata. In prezent, start-up american are in Bucuresti circa 1.000 de trotinete electrice si...

- Modelul BMW 327, cumparat de nou din Bucuresti in anul 1938, se intoarce in Romania dupa o jumatate de secol si va fi prezentat la Concursul de Eleganta Sinaia, organizat pe 29 iunie, a anuntat BMW Group Romania intr-un comunicat de presa, transmis AGERPRES. Cunoscut in perioada anilor '30…

- Problema cresterii chiriilor afecteaza intreaga tara, dar este extrem de acuta in capitala Berlin, unde chiriile s-au dublat in ultimul deceniu, in conditiile in care piata muncii infloritoare a atras un aflux de muncitori, ceea ce a pus presiuni asupra pietei imobiliare. Berlinezii critica activitatea…