Germania: Unul din patru locuitori provine din imigraţie, un nou record Ancheta demografica a aratat ca unul din patru locuitori ai Germaniei, adica 20,8 milioane de persoane, provine din imigratie. Cifra indica o crestere cu 2,5% fata de anul anterior. Aceasta categorie de populatie se refera la cetateni straini si germani care nu au dobandit cetatenia germana prin nastere, precum si la cei care au cel putin un parinte care nu s-a nascut cu cetatenia germana. Potrivit Biroului Federal de Statistica, 13,5 milioane dintre cei cu origini straine nu s-au nascut in Germania, ci au imigrat. Aproape jumatate dintre respondenti au declarat ca au venit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a declarat, duminica, ca tara sa nu are nevoie de ajutorul german, dupa ce Berlinul a anuntat cu o zi inainte ca taie fondurile pentru proiectele de sustenabilitate vizand protejarea padurii amazoniene, informeaza luni agentia Xinhua. "Brazilia nu are nevoie de…

- Partidul Verzilor (de opozitie) din Germania - al doilea in sondaje dupa conservatorii Angelei Merkel aflati la putere - vrea ca evreii care au fugit de regimul nazist si descendentii lor sa obtina mai simplu cetatenia germana, informeaza luni DPA potrivit Agerpres. Evreii germani care au parasit…

- Populatia Germaniei a ajuns anul trecut la un nivel record de peste 83 milioane de locuitori, crestere datorata in cea mai mare parte migratiei, provenita majoritar din Europa de Est si cu precadere din Romania, arata cifrele publicate marti de Biroul Federal de Statistica (Destatis), transmite Reuters.…

- Populatia rezidenta a Romaniei era de 19,5 milioane de locuitori, la 1 ianuarie 2018, sporul natural fiind negativ, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica, potrivit AGERPRES.11 iulie a fost marcata de Organizatia Natiunilor Unite ca fiind Ziua Mondiala a Populatiei,…

- Populatia rezidenta a Romaniei era de 19,5 milioane de locuitori, la 1 ianuarie 2018, sporul natural fiind negativ, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica, remis, joi, AGERPRES. 11 iulie a fost marcata de Organizatia Natiunilor Unite ca fiind Ziua Mondiala a Populatiei,…

- GERMANIA U21 - ROMANIA U21 // Romania U21 joaca azi cu Germania U21 in semifinalele Campionatului European de tineret, „tricolorii" fiind la 90 de minute de o performanța colosala. Romania U21 va juca impotriva Germaniei U21 in semifinalele EURO 2019, azi, de la ora 19:00, ora Romaniei. ...

- Octavian Ursu, un absolvent de Conservator nascut la Bucuresti, dar stabilit in Germania in urma cu aproape 30 de ani, a triumfat in alegerile locale din Gorlitz, un oras din estul Germaniei. In varsta de 51 de ani, Ursu a candidat din partea CDU, Uniunea Crestin Democrata, si a castigat scrutinul in…

- Romania a exportat in primele doua luni ale acestui an cereale in suma de 373,4 milioane euro, cu 33,3% mai mult comparativ cu perioada similara din 2018, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Exporturile de porumb au totalizat 190,863 milioane euro, reprezentand 1,7% din…