Stiri pe aceeasi tema

- Agricultura romaneasca a inregistrat in acest an cele mai bune rezultate din istorie, cu productii record la grau, porumb si floarea soarelui. Recolta totala de cereale obtinuta in 2018 - aproximativ 31 de milioane de tone - claseaza Romania pe locul trei in Uniunea Europeana (UE). Autoritatile…

- Ministerul Agriculturii analizeaza adoptarea unor masuri care sa duca la limitarea creșterii prețului la produsele de baza. „Ministerul Agriculturii analizeaza masurile luate de alte state, cum ar de Franța, pentru limitarea creșterii exagerate a prețurilor unor produse de baza, care sa dezechilibreze…

- Este al doilea an consecutiv cand depașim Franța! Depașind Franta la productia de porumb doi ani consecutivi,Romania nu se va mai da jos de pe piedestalul campionilor, a declarat, vineri, ministrul Petre Daea . "Cand m-am intalnit cu Traver, i-am spus: 'Stiti, turul Frantei l-am castigat noi anul acesta…

- Romanii petrec doar 17 minute pe zi la cumparaturi. Germanii sunt campioni europeni la shopping! Statistica este realizata de Eurostat, care a conculzionat ca europenii petrec intre 17 si 35 de minute pe zi la cumparaturi si servicii cum ar fi la doctor sau coafor. Timpul variaza intre 17 minute – in…

- Numarul locurilor de munca vacante in Germania a atins un nivel record in trimestrul trei din 2018, se arata intr-un raport publicat marti de Institutul pentru Cercetarea Fortei de Munca (IAB). Datele au subliniat soliditatea pieţei forţei de muncă, aceasta urmând să sprijine…

- Numarul locurilor de munca vacante in Germania a atins un nivel record in trimestrul trei din 2018, se arata intr-un raport publicat marti de Institutul pentru Cercetarea Fortei de Munca (IAB). Datele au subliniat soliditatea pietei fortei de munca, aceasta urmand sa sprijine in continuare…

- Numarul locurilor de munca vacante in Germania a atins un nivel record in trimestrul trei din 2018, se arata intr-un raport publicat marti de Institutul pentru Cercetarea Fortei de Munca (IAB). Datele au subliniat soliditatea pietei fortei de munca, aceasta urmand sa sprijine in continuare cresterea…

- Numarul locurilor de munca vacante in Germania a atins un nivel record in trimestrul trei din 2018, se arata intr-un raport publicat marti de Institutul pentru Cercetarea Fortei de Munca (IAB), informeaza Agerpres.Datele au subliniat soliditatea pietei fortei de munca, aceasta urmand sa sprijine…