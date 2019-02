Germania: Un tren cu 700 de pasageri a fost evacuat, la Frankfurt, după găsirea unui pistol la bordul său Un tren în care se aflau aproximativ 700 de pasageri a fost evacuat în statia din Frankfurt (sud-vestul Germaniei), dupa ce în una dintre toalete a fost gasit un pistol, transmite sâmbata agenția DPA, citata de Agerpres.



Un purtator de cuvânt al politiei federale germane a declarat ca arma nu era încarcata. Deocamdata nu este clar cum a ajuns pistolul în toaleta respectiva.



Trenul de mare viteza ICE efectua o cursa Dortmund-Munchen, în timpul careia o femeie de serviciu a gasit un pistol într-o toaleta.

