Germania: Un șofer beat a cerut ajutorul polițiștilor pentru a-și reporni mașina Un șofer beat din vestul Germaniei s-a dat singur de gol sâmbata dimineața când le-a facut semn polițiștilor sa opreasca și sa îl ajute sa-și reporneasca mașina, scrie dpa, citat de The Weekend Australian.

Când echipajul de poliție din orașul Mayen a oprit mașina pentru a vorbi cu barbatul, polițiștii au observat ca barbatul parea beat. De asemenea, aceștia au vazut ca autovehiculul barbatului avea semnele unui recent accident de mașina, pe care șoferul nu a fost capabil sa le explice.

În cele din urma, barbatul a recunoscut ca venea de la o petrecere privata,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

