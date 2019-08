Stiri pe aceeasi tema

- Fostul director general al Audi, Rupert Stadler, care este cercetat pentru rolul jucat in scandalul manipularii testelor de poluare de catre grupul Volkswagen, a fost pus oficial sub acuzare de catre procuratura din Munchen, transmite Reuters.

- Compania de biotehnologie Amgen investigheaza o noua terapie pentru tratarea a cinci tipuri de cancer cu 20 de molecule in dezvoltare, au informat responsabili ai companiei, intr-o vizita la centrul de cercetare din Munchen, relateaza EFE. Cele cinci tipuri de cancer asupra carora se desfasoara investigatia…

- Luni, Institutul de Cercetare Economica Ifo din Munchen a anuntat ca increderea companiilor germane in economie a scazut luna aceasta pana la 97,4 puncte, de la 97,9 puncte in mai, al treilea declin consecutiv. Cifra anuntata de Ifo este sub estimarile analistilor, care mizau pe o valoare de 97,2…

- Increderea companiilor germane in economie s-a situat in iunie la cel mai scazut nivel de la finalul lui 2014, directorii companiilor germane exprimandu-si pesimismul asupra perspectivelor celei mai mari economii europene, transmite Reuters. Luni, Institutul de Cercetare Economică Ifo din Munchen…

- Daca trei persoane iau trenul din Franța (Paris), Germania (Munchen) și Italia (Milano) au șansa unica de a ajunge in același timp in aceeași gara din același oraș. Basel se bucura de acest avantaj pitoresc – si despre acest oras elvetian, de pe malurile Rinului, e vorba in cele ce urmeaza.

- Incident neplacut pentru un roman care se intorcea din SUA cu un BMW M6 Cabrio. Acesta a ramas fara bolidul de lux in Germania, dupa ce vamesii nemti au vrut sa afle cat costa. Asa au descoperit ca romanul nu declarase valoarea reala a acesteia. Atat camioneta cu platforma cat si BMW-ul de lux au fost…

- La Berlin, 20.000 de manifestanti, potrivit organizatorilor - cateva mii potrivit politiei - au demonstrat in centrul capitalei, de la emblematica piata Alexanderplatz pana la Coloana Victoriei, in parcul Tiergarten.Mii de proeuropeni au participat de asemenea la manifestatii la Frankfurt…