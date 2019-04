Germania: Un refugiat, condamnat pe baza unor înregistrări în care îşi tortura victimele în războiul din Siria Un tribunal german l-a condamnat la 4 ani si jumatate de închisoare pe un sirian pe baza unor înregistrari video în care acesta aparea torturând doi barbati în timpul razboiului civil din tara sa, transmite agenția germana DPA, citata de Agerpres.



Judecatorul din Stuttgart a aratat joi ca tratamentul la care si-a supus sirianul victimele a fost "deosebit de degradant".



Cele doua scurte înregistrari video, în care sirianul îsi biciuia cu o frânghie victimele, aproape total dezbracate, au fost postate pe Youtube la începutul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

