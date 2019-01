Stiri pe aceeasi tema

- V-ați intrebat vreodata de ce imbracamintea lui Moș Craciun are culoarea roșie? De ce ornamentele sau cununile sunt verzi sau care este semnificația auriului luminițelor ce impodobesc bradul? Roșul, sangele lui Iisus Simbol religios al focului sau sangelui, culoarea roșie intruchipeaza in perioada Craciunului…

- Adaposturile de animale din Germania au transmis celor care iși doresc sa adopte un caine in perioada sarbatorilor ca acest lucru nu va fi posibil. Sub deviza „Un caine este pe viata, nu doar de Craciun”, adapostul din Bremen a transmis ca niciunul din cele 500 de animale nu va fi dat spre adopție…

- Doua evenimente dedicate Craciunului se vor derula in aceasta saptamana, organizate cu sprijinul Primariei Municipiului Ramnicu Valcea. Marti, 18 decembrie, la ora 13.30, Mos Craciun ii asteapta pe cei mici la Gradina Zoologica din Ostroveni, unde vor avea parte de ...

- „Un caine este pe viata, nu doar de Craciun” - este sloganul campaniei, informeaza News.ro.Zeci de adaposturi au transmis potentialilor stapani ca niciun animal nu va fi dat in perioada Craciunului. Adapostul din Berlin, cel mai mare din Europa, se numara printre ele. Reprezentantii…

- Primaria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș și Centrul Cultural “Lucian Blaga” Sebeș au bucuria de a va invita la Deschiderea Targului de Craciun. In 5 decembrie 2018, de la ora 18.00. In perioada 5 – 31 decembrie 2018, in Parcul Tineretului, vom da contur unei povești de iarna, cu personaje care…

- Cu prilejul sfintelor sarbatori ale Craciunului, Primaria municipiului Oradea asteapta si in acest an colindatori, in perioada 17 – 21 decembrie, in Sala „Traian Mosoiu” a institutiei. „Primaria Oradea și Moș Craciun isi asteapta colindatorii (grupuri de copii: preșcolari și școlari de la…

- Germania are nevoie de reduceri de taxe si alte masuri pentru a sprijini cresterea pe termen lung, a afirmat duminica ministrul Economiei, Peter Altmaier, la cateva zile dupa ce Oficiul federal de Statistica...

- Volkswagen AG ar putea muta productia modelului Passat la fabrica Skoda din Cehia, in conditiile in care cel mai mare producator auto global isi accelereaza investitiile in masini cu emisii zero, transmite Automotive News Europe. Productia modelului Passat va fi mutata la uzina Skoda din Kvasiny,…