Bruno Dey este acuzat de complicitate la crime in perioada in care a fost gardian al lagarului de la Stutthof, in nordul Poloniei, intre august 1944 si aprilie 1945.

A fost primul lagar nazist construit in afara Germaniei si in incinta lui si-au gasit moartea circa 65.000 de oameni, in cea mai mare parte evreice din tarile baltice si din Polonia. In iunie 1944, a fost integrat in sistemul de exterminare a evreilor.

Bruno Dey, care avea 17 ani in momentul comiterii faptelor, este considerat complice la uciderea a 5.230 de detinuti, 5.000 prin "crearea si intretinerea de conditii…