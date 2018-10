Germania - Un îngrijitor de la o grădină zoologică, transportat la spital după ce a fost atacat de un tigru Un ingrijitor de la o gradina zoologica din estul Germaniei a fost transportat de urgenta la spital dupa ce a fost grav ranit de un tigru, a anuntat vineri un purtator de cuvant al politiei, citat de DPA.



Ingrijitorul in varsta de 19 ani a fost transportat la spital pe calea aerului pentru a primi ingrijiri medicale. Ranile suferite nu ii pun in pericol viata, a precizat purtatorul de cuvant.



Potrivit reprezentantilor gradinii zoologice din localitatea Kothen, atacul a avut loc in timp ce ingrijitorul hranea cei doi tigri adusi in aceasta locatie in luna martie 2017.

Sursa articol: agerpres.ro

