- Un fost asistent medical a fost condamnat la inchisoare pe viata de un tribunal din orasul Oldenburg din nord-estul Germaniei, fiind acuzat ca a provocat moartea a 85 de pacienti pe care i-a avut in grija in doua spitale, scrie mediafax.ro.

- Ucigasul in serie Niels Hoegel a fost condamnat joi la inchisoare pe viata dupa ce o instanta germana l-a gasit vinovat pentru uciderea a 85 de pacienti in timp ce lucra ca asistent medical intr-un spital, informeaza DPA potrivit Agerpres. Hoegel, in varsta de 42 de ani, a recunoscut ca i-a…

- Hoegel, in varsta de 42 de ani, a recunoscut ca i-a ucis pe pacienti cu injectii letale si a fost deja condamnat la inchisoare pe viata dupa ce in 2015 a fost gasit vinovat pentru uciderea a doi oameni. Hoegel si-a selectat in mod aleatoriu victimele in spitalele din orasele Oldenburg si Delmenhorst…

- Un asistent medical din Germania, considerat cel mai prolific criminal in serie din aceasta țara, a fost condamnat pe viața pentru comiterea a 85 de crime, scrie CNN. Niels Hoegel, de 42 de ani, a fost condamnat la inchisoare pe viața de o instanța din orașul Oldenburg situat in nord-vestul Germaniei.…

