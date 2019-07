Germania: Un copil de opt ani care a fost aruncat în fața unui tren a murit Un copil de opt ani a murit luni în gara Frankfurt pe Main, în Germania, dupa ce a fost împins în fața unui tren în mers, a anunțat poliția, într-un comunicat citat de AFP.



"Micul baiat și mama sa au fost împinși pe șine de un barbat de origine africana. Femeia a reușit sa iasa", a precizat un purtator de cuvânt al poliției, care a deschis o ancheta pentru crima.



Barbatul, care a fost prins de trecatori când încerca sa fuga, nu avea legaturi cu victimele iar mobilul crimei este necunoscut deocamdata.



Potrivit… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

