Acuzatul in varsta de 51 de ani, care este casatorit si este tata, a refuzat sa depuna marturie la inceputul procesului sau. Potrivit actului de acuzare, barbatul ar fi obligat pe parcursul anului 2013 trei dintre elevele sale sa intretina relatii sexuale cu el in locuinta sa si in cel de-a patrulea caz la domiciliul elevei.

In celelalte cazuri, petrecute intre 2015 si 2018, acesta ar fi atins sanii elevelor si le-ar fi introdus limba in gura sub pretextul ca asa isi vor imbunatati tehnica respiratiei, informeaza Agerpres.