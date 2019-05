Stiri pe aceeasi tema

- Un nou incident violent dovedește ca situația este scapata de sub control in orașul de pe malurile Begai- o noua mașina a fost incendiata in Timișoara de persoane ramase necunoscute. Incidentul s-a petrecut duminica dimineața cand un apel la 112 anunța ca o mașina arde pe strada Volta. Un echipaj sosit…

- Un om de afaceri din Braila a reclamat la Poliție faptul ca din mașina sa a disparut suma de 500.000 de lei. Banii au fost furați in timp ce mașina era parcata pe o strada din orașul Braila, iar polițiștii au instituit filtre la ieșirile din oraș, pentru prinderea hoților.Incidentul a avut…

- Premierul ungar Viktor Orban, un nationalist aflat des in conflict cu UE, a fost acuzat ca restrictioneaza libertatea academica prin noile legi privind invatamantul superior, despre care Universitatea Centrala Europeana a informat ca o forteaza sa paraseasca tara. „Nu exista nicio schimbare…

- Un șofer roman de TIR, a devenit erou in Germania, dupa ce a salvat viețile a doua femei. Natalie Muller a povestit pe Facebook cum un șofer roman care conducea un TIR le-a salvat viețile ei și prietenei ei, Claudia. De asemenea, el a salvat și caii cu care cele doua femei mergeau la un concurs de echitație.…

- Zeci de mii de persoane au participat sambata la marsuri de protest in mai multe orase din Germania precum Munchen, Koln, Frankfurt si Berlin fata de cresterea agresiva a chiriilor, informeaza AFP.

- Un sofer din Germania care s-a urcat baut la volan s-a incriminat singur sambata dimineata, cand a oprit un echipaj de politie aflat in trecere pentru a-l ajuta sa-si porneasca masina, a informat politia,...

- Excedentul de cont curent al Germaniei s-a diminuat anul trecut, dar inca este de departe cel mai mare din lume, datorita exporturilor solide, arata datele publicate de Institutul de Cercetare Economica Ifo din Munchen. De mult timp Comisia Europeană şi FMI cer Germaniei să sprijine cererea…

- O tanara de 21 de ani este cercetata penal pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere, iar fratele sau s-a ales, la randul lui, cu dosar penal pentru incredintarea unui vehicul spre a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care se cunoaste ca nu poseda permis.