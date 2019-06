Stiri pe aceeasi tema

- GERMANIA U21 - ROMANIA U21 // Naționala U21 a spulberat orice calcul al hartiei și s-a calificat in semifinalele EURO 2019 dupa ce a terminat pe primul loc o grupa considerata infernala, cu Franța U21, Anglia U21 și Croația U21. Romania U21 va juca impotriva Germaniei U21 in semifinalele EURO 2019, joi,…

- Romania U21 s-a calificat in semifinalele Campionatului European din Italia si San Marino, iar ofertele pentru tinerii tricolori au inceput deja sa apara. Ultima, dezvaluita chiar de Gheorghe Hagi, manager-ul tehnic de la FC Viitorul, informeaz[ MEDIAFAX.Radu Boboc (20 de ani) a debutat la…

- Arbitrul israelian Orel Grinfeld a fost delegat sa conduca meciul dintre selectionatele Romaniei si Germaniei, din semifinalele Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia si San Marino, programat joi, de la ora 19:00, pe Stadionul ''Renato Dall'Ara'' din Bologna,

- Gheorghe Hagi, antrenorul celor de la Viitorul, omul care a lansat numeroși jucatori spre naționala de tineret, a vorbit despre calificarea naționalei U21 in semifinalele Campionatului European U21.Romania U21 va juca impotriva Germaniei U21 in semifinalele EURO 2019. Meciul se va juca joi, 27…

- Germania U21 și Romania U21 vor juca joi in semifinalele Campionatului European din Italia și San Marino. GSP va prezinta 3 detalii importante despre deținatoarea titlului european la tineret. Romania U21 va juca impotriva Germaniei U21 in semifinalele EURO 2019. Meciul se va juca joi, 27 iunie, de…

- Reprezentativa sub 21 de ani a Romaniei s-a calificat in semifinalele Campionatuui European organizat in Italia și San Marino, dupa ce a terminat la egalitate, 0-0 cu Franța, in ultimul meci al Grupei...

- Echipa nationala de fotbal tineret a Romaniei sustine astazi un nou meci istoric, de mare importanta, la Campionatul European din Italia si San Marino. Tricolorii lui Mirel Radoi intalnesc Franta, in ultima partida din grupa C, iar romanii sunt la un pas de calificarea in semifinale. De la ora 22.00…

- Naționala de tineret a Romaniei a reusit o victorie de senzatie in fata echipei Angliei, cu scorul de 4-2 (0-0), vineri, pe Stadionul ''Dino Manuzzi'' din Cesena, in Grupa C a Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia si San Marino.