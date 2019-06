Stiri pe aceeasi tema

- GERMANIA U21 - ROMANIA U21 // Jurnaliștii nemți au tratat cu multa atenție confruntarea cu Romania U21 din semifinalele Europeanului de tineret. Presa din Germania a abundat in articole ce au caracterizat naționala lui Radoi și principalele pericole ale „tricolorilor", cum ar fi Ianis Hagi și Florinel…

- Mirel Radoi (38 de ani) este precaut inaintea duelului cu Germania U21, din semifinalele Campionatului European de Tineret. Germania U21 - Romania U21 se joaca joi, de la ora 19:00, pe Stadionul „Renato Dall"Ara" din Bologna și va fi transmis pe TVR 1, dar și liveTEXT pe GSP.ro. ...

- ROMANIA U21 GERMANIA U21. Mirel Radoi vrea ca elevii sai sa arate ca nu degeaba au ajuns pe locul doi la echipa cu cele mai multe goluri inscrise la turneul final din Italia si San Marino. ROMANIA U21 GERMANIA U21. "Sa fiu sincer, suntem cam prea euforici. Ma bucur ca partida e maine seara…

- Joi seara, de la ora 19:00, naționala U21 a Romaniei disputa cel mai dificil meci la actuala ediție a Campionatului European din Italia. In semifinalele competiției, "tricolorii" lui Mirel Radoi trebuie sa treaca de Germania, echipa cu cel mai bun atac de la Euro (10 goluri inscrise). Cotele partidei,…

- GERMANIA U21 - ROMANIA U21 // Romania U21 o va infrunta joi pe Germania U21 in semifinalele Campionatului European de tineret, echipa lui Mirel Radoi fiind fața in fața cu o performanța fantastica. Romania U21 va juca impotriva Germaniei U21 in semifinalele EURO 2019, joi, 27 iunie, de la ora 19:00,…

- COTE FORTUNA ROMANIA U21 - GERMANIA U21. Joi seara, de la ora 19:00, naționala U21 a Romaniei disputa cel mai dificil meci la actuala ediție a Campionatului European din Italia. In semifinalele competiției, "tricolorii" lui Mirel Radoi trebuie sa treaca de Germania, echipa cu cel mai bun atac de la…

- Reprezentativele Germaniei si Romaniei se vor intalni, joi, de la ora 19:00, la Bologna, in semifinalele Campionatului European U21. Inaintea acestei confruntari, presa germana a facut o analiza completa a echipei antrenate de Mirel Radoi.

- Jurnaliștii postului național de radio din Germania au realizat un documentar despre PSD și Liviu Dragnea, care a fost difuzat in rețeaua lor specializata in știri și informații, www.deutschlandfunk.de. Dupa discuții cu jurnaliști și politicieni, acesta a descoperit ca PSD seamana foarte puțin cu…