- O trotineta electrica a provocat astazi un puternic incendiu intr-un bloc cu noua etaje din Munhen, in Germania. Potrivit politei germane, trotineta se afla la etajul doi al cladirii, atunci cand, din motive necunoscute, a luat foc. Incendiul s-a raspandit rapid, dar a fost stins in aproximativ o jumatate…

- Incepand cu 15 iunie, Politia a inregistrat 74 de accidente la Berlin in care au fost implicate trotinete electrice, in urma carora 16 persoane au fost ranite grav si alte 43 de persoane au suferit rani minore.Principalele cauze ale acestor accidente au fost erorile de condcere, deplasarea…

- Trotinetele electrice, care s-au inmultit pe strazile din interiorul oraselor, au o contributie minora la mobilitatea urbana prietenoasa cu mediul, a declarat Agentia de Mediu din Germania (UBA), potrivit agerpres.ro.

- ''Rutele strabatute sunt de obicei foarte scurte si pot fi parcurse pe jos, cu autobuzul, pe sine sau cu bicicleta'', a declarat Maria Krautzberger, presedinte UBA, cu referire la trotinetele electrice. In comparatie cu bicicleta, trotinetele electrice sunt ''considerabil mai periculoase pentru mediu'',…

- Kramp-Karrenbauer are pe agenda o intalnire cu regele Abdullah al II-lea al Iordaniei, a carui tara este considerata relativ stabila intr-o regiune agitata.Sefa apararii germane se afla in Orientul Mijlociu pentru a sustine prelungirea mandatului militarilor trimisi de Berlin in sprijinul…

- Cea mai mare companie de telecomunicații din Europa, Deutsche Telekom, va lansa in acest an rețeaua 5G in șase orașe din Germania. Primele urbe din aceasta țara care vor avea acces la urmatoarea generație de servicii de telefonie mobila sunt Berlin, Hamburg și Bonn.